º£¤Ë¤â¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡Ø¾®¤µ¤Ê»ÒÇ¤òÊÝ¸î¡Ù¢ª2¤«·î·Ð¤Ä¤È¡Ä¡Øµã¤±¤ë¸÷·Ê¡Ù¤Ë¡Ö¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È´¶Æ°
Æ»Ã¼¤Ë¤¤¤¿»ÒÇ¤òÊÝ¸î¡£¤ª¤Ó¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦»ÒÇ¤Ç¤·¤¿¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÉ½¾ð¤ËÊÑ²½¤¬É½¤ì¡Ä¡£»ÒÇ¤¬¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÃÂê¤ÎÆ°²è¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï5Ëü5000²ó¤òÄ¶¤¨¡Ö»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÇ¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ñ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤À¤Í¤¨¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§º£¤Ë¤â¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡Ø¾®¤µ¤Ê»ÒÇ¤òÊÝ¸î¡Ù¢ª2¤«·î·Ð¤Ä¤È¡Ä¡Û
¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¤½¤¦¤À¤Ã¤¿»ÒÇ¤òÊÝ¸î
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Á¤æ¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿»ÒÇ¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÍÍ»Ò¡£¤¢¤ëÆüÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï»ÒÇ¤ò½¦¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æ»Ï©¤Ç±¦±ýº¸±ý¤·¤Æ¤¤¤Æº£¤Ë¤â¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê»ÒÇ¤òÈ¯¸«¤·¡¢¤È¤Ã¤µ¤Ë¶î¤±´ó¤Ã¤ÆÊÝ¸î¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¶á¤¯¤ËÊìÇ¤ä·»ÄïÇ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÂÎ½Å¤Ï500g¤È¾®¤µ¤¤»ÒÇ¤Ï¥±ー¥¸¤ÎÃæ¤ÇÉÔ°Â¤½¤¦¤ËÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤«¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥±ー¥¸¤Î¶ù¤äÇ¥È¥¤¥ì¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀÅ¤«¤ËÉÔ°Â¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
É½¾ð¤¬²º¤ä¤«¤Ë
»ÒÇ¤Ï¡Ö¤¤Ê¤³¡×¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ë¤ÏÀè½»Ç¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¡¢Èâ±Û¤·¤ËÂÐÌÌ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£Àè½»Ç¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ë¤â¾¯¤·¤º¤Ä´·¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¤Ê¤³¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ç¹¬¤»¤Ë²á¤´¤¹»ÒÇ
¤¤¤è¤¤¤èÀè½»Ç¤¿¤Á¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÌÌ¤¹¤ëÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥êー¤«¤é½Ð¤¿¤¤Ê¤³¤Á¤ã¤ó¤ÏÀè½»Ç¤Î´±Ê¼±Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¤â¤È¤Ø¶á¤Å¤¯¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¤¹¤°¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÊÝ¸î¤«¤é2¥õ·î·Ð¤Á¡¢Àè½»Ç¤¿¤Á¤Ë¸«¼é¤é¤ì¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¡¢¤È¤Æ¤â´Å¤¨¤óË·¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£Æ»Ã¼¤Ç¤µ¤Þ¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤Ê¤³¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¹¬¤»¤½¤¦¤Ë´Å¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Í¥¤·¤¤¿Í¤äÍ¥¤·¤¤Ç¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¹¬¤»¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤¹¤¤Ê¤³¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ÆÀ¨¤¯²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÀè½»Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¥Í¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡¡¤³¤ÎÌ¿µß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Á¤æ¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¤Ê¤³¤Á¤ã¤ó¤ÈÀè½»Ç¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ÎµÏ¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Á¤æ¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§tonakai
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£