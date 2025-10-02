【ヒロアカ FINAL SEASON】第1話「八木俊典：ライジングオリジン」先行場面カット公開！
10月4日（土）より放送開始となる、TVアニメシリーズの最終章、『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』。第1話（通算160話）の先行場面カットが公開された。
『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。 ”個性” と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久、通称 ”デク” が、社会を守り、 ”個性” を悪用する犯罪者 ”敵＜ヴィラン＞” に立ち向かう ”ヒーロー” になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語が展開するヒーローアクション。コミックスはシリーズ世界累計発行部数1億部を突破。デクをはじめとするキャラクターたちが繰り広げた胸昂るドラマや戦いの物語を見届けた世界中のファンからは、堀越氏と ”ヒロアカ” への感謝と賞賛の声が相次いでいる。
そして、いよいよTVアニメシリーズの最終章、『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』が10月4日（土）より毎週土曜夕方5：30読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットで放送される。2016年4月の第1期から数え約9年で通算8シリーズを放送・配信してきたTVアニメ ”ヒロアカ” がいよいよ完結を迎える。
10月4日(土)夕方5:30放送のファイナルシーズン第1話（通算160話）「八木俊典：ライジングオリジン」の先行場面カットが公開された。
＜第1話（通算160話）「八木俊典：ライジングオリジン」＞
”巻き戻し” による若返りによって全盛期の力を取り戻した魔王オール・フォー・ワン（AFO）と、 ”無個性” ながらパワードスーツを身にまとった ”アーマードオールマイト” 、運命を決する死闘から物語はスタート！ AFOの攻撃は激しさを増し、オールマイトはじわじわと追い詰められていく。果たして勝機は……！？ 一方、青山優雅、ファットガムたちは、敵＜ヴィラン＞収容施設タルタロスからの ”ダツゴク” のひとり、KUNIEDAの残忍な ”個性” に苦しめられ……。
壮絶なバトルシーンから始まるアニメFINAL SEASONをお楽しみください！
TVアニメシリーズ最終章、『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』（アニメーション制作：ボンズフィルム）は10月4日より毎週土曜夕方5：30より読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットで放送開始（※一部地域を除く）。
（C）堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
