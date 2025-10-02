人気占い師のLove Me Doさんが、今月の運勢を12星座別に占ってくれました。

＜2025年10月の予言＞

AIの取り扱いに注意しましょう。

12星座別に、今月の運勢をアドバイス！

●おひつじ座（3／21〜4／19）

なにかを失った経験が考えを切り替えるきっかけに。過去の選択も、今の視点で見直せば学びがあったと思えるはず。話を聞く姿勢が関係修復のカギに。

＜lucky＞

7日、コーヒードリップパック、エコバッグ

●おうし座（4／20〜5／20）

だれかを支える場面が増える月。頼られるのはうれしくても、気づけば負担になってしまいそう。無理に応じず、ときには断る選択も信頼につながります。

＜lucky＞

9日、豆腐、ハンドクリーム

●ふたご座（5／21〜6／21）

気持ちが前向きになり、チャレンジ精神が戻ってくる予感。背中を押されたら迷わず行動を。「まさか」の思いきった選択が状況を打開する突破口に。

＜lucky＞

10日、乾燥ワカメ、ストックバッグ

●かに座（6／22〜7／22）

人に言われた言葉や態度が妙に気になるとき。生まれた感情を放置せず丁寧に振り返ると、思わぬ気づきが。年下との交流にもチャンスあり。

＜lucky＞

13日、昆布だし、レタス

●しし座（7／23〜8／22）

学ぶ意欲が湧いてくる月。語学や資格など、興味があることをなにかひとつでも始めてみると世界が広がります。選択に迷ったら心が動いた方を選んで。

＜lucky＞

15日、ミックスベジタブル、カーディガン

●おとめ座（8／23〜9／22）

だれかの言葉やセンスにハッとさせられることがありそう。落ち込むより、その視点を取り入れてみて。日常に「美」をみつける時間が心の栄養に。

＜lucky＞

18日、バスソルト、クッションカバー

●てんびん座（9／23〜10／23）

心に余裕が生まれて、動きやすくなる時季。新しい人とのつながりやアクションが自信をもたせてくれます。「おもしろそう」と感じたら試してみて。

＜lucky＞

21日、みそ、スープジャー

●さそり座（10／24〜11／22）

別れもあるかもしれませんが、それは前進のサイン。未練や執着を手放すことで次の出会いが訪れます。地域の活動や趣味の場にいい縁がありそう。

＜lucky＞

23日、梅干し、写真立て

●いて座（11／23〜12／21）

お気に入りのものが壊れたり、予定が変わったりと小さなハプニングが起こりそう。でもそれは運がよくなる前兆。とくに対人関係が深まっていくはず。

＜lucky＞

29日、レトルトカレー、サコッシュ

●やぎ座（12／22〜1／19）

がんばってきたことに注目が集まりそう。周囲の期待に背中を押されつつも、自分らしさを忘れずにいましょう。型にはまらない発想が生きるとき。

＜lucky＞

27日、ポストカード、ヘアゴム

●みずがめ座（1／20〜2／18）

再会や懐かしい記憶がよみがえり、胸がざわつくことも。気になる人がいるならコンタクトをとってみるとよさそう。感情表現は丁寧にするのがカギ。

＜lucky＞

14日、紅茶ティーバッグ、靴下

●うお座（2／19〜3／20）

生活や考え方の大きな転換点。なにかを手放すことで逆に軽くなりそう。ルーティン作業を効率化して公私のメリハリをつければ、運も開けてきます。

＜lucky＞

22日、ふりかけ、保存容器