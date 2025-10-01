【ウルトラマン】「ウルトラピンズワールド」に新デザイン登場！ 額物セットの予約開始
ウルトラマンシリーズのオフィシャルショップ「ウルトラマンワールドM78 オンライン」にて、『ウルトラマン』の60周年を記念した特別なアイテム「ウルトラピンズワールド ウルトラマンエピソードver.額装セット」を、2025年10月3日(金)より予約受け付けが開始される。
＞＞＞ウルトラピンズワールド ウルトラマンエピソードver.額装セットをチェック！（写真8点）
ウルトラマンワールドM78で人気のアイテム、ウルトラマンシリーズの作品やヒーロー、ウルトラ怪獣など作品の魅力を表現した描き起こしピンズシリーズ「ウルトラピンズワールド」に、『ウルトラマン』60周年を記念した新デザイン39種が登場する。
2026年1月の販売に先駆け、ウルトラマンワールドM78 オンライン限定で、全39種のピンズに特別なデザインの1種を追加し、そのまま飾れる額縁に仕立てた「ウルトラピンズワールド ウルトラマンエピソードver.額装セット」が販売される。
星になったガヴァドンへ子どもたちが思いを馳せる「恐怖の宇宙線」の名シーンや、凶悪宇宙人「ザラブ星人」ふんする「にせウルトラマン」とウルトラマンが対峙する「遊星から来た兄弟」のワンシーンなど、各話の印象的な名場面を描き起こしたピンズは、『ウルトラマン』を振り返るのにぴったりの一品。
それぞれ、場面の切りとり方、デザインが秀逸なので、『ウルトラマン』ファンはぜひ手元で確認してほしい。
また、額縁セット限定で付加する「ウルトラマン誕生」のピンズは、満員の公会堂が沸き立ったあの日の登場シーンをデザインしている。
これは、1966年7月10日、『ウルトラマン』第1話の放送1週間前に東京・杉並公会堂で開催されたイベント「ウルトラマン前夜祭ウルトラマン誕生」が放送された。このイベントにはウルトラマン、ウルトラ怪獣、科学特捜隊が出演、その際のウルトラマンの登場シーンをデザインしたもの。「ウルトラ愛」を感じるアイテムだ。
このアイテムを見ていると作品を観たくなる。『ウルトラマン』60周年にふさわしい特別な一品をきっかけに、『ウルトラマン』を観返してみてはいかがでしょうか。
（C）円谷プロ
＞＞＞ウルトラピンズワールド ウルトラマンエピソードver.額装セットをチェック！（写真8点）
ウルトラマンワールドM78で人気のアイテム、ウルトラマンシリーズの作品やヒーロー、ウルトラ怪獣など作品の魅力を表現した描き起こしピンズシリーズ「ウルトラピンズワールド」に、『ウルトラマン』60周年を記念した新デザイン39種が登場する。
2026年1月の販売に先駆け、ウルトラマンワールドM78 オンライン限定で、全39種のピンズに特別なデザインの1種を追加し、そのまま飾れる額縁に仕立てた「ウルトラピンズワールド ウルトラマンエピソードver.額装セット」が販売される。
それぞれ、場面の切りとり方、デザインが秀逸なので、『ウルトラマン』ファンはぜひ手元で確認してほしい。
また、額縁セット限定で付加する「ウルトラマン誕生」のピンズは、満員の公会堂が沸き立ったあの日の登場シーンをデザインしている。
これは、1966年7月10日、『ウルトラマン』第1話の放送1週間前に東京・杉並公会堂で開催されたイベント「ウルトラマン前夜祭ウルトラマン誕生」が放送された。このイベントにはウルトラマン、ウルトラ怪獣、科学特捜隊が出演、その際のウルトラマンの登場シーンをデザインしたもの。「ウルトラ愛」を感じるアイテムだ。
このアイテムを見ていると作品を観たくなる。『ウルトラマン』60周年にふさわしい特別な一品をきっかけに、『ウルトラマン』を観返してみてはいかがでしょうか。
（C）円谷プロ