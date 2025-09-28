【ONE PIECE】チョッパーとべポの「もこもこバッグ」が麦わらストアに登場！
「ONE PIECE 麦わらストア」に、秋冬にピッタリな、チョッパーとべポの「もこもこバッグ」が登場。期間限定でも予約販売を受け付け中だ。
＞＞＞チョッパーとべポのもこもこバッグをチェック！（写真6点）
TVアニメ『ONE PIECE』の原作は『週刊少年ジャンプ』（集英社）で絶賛連載中の、尾田栄一郎作による少年マンガ。
1997年の連載開始から、またたく間に人気を博し、2021年にコミックスは100巻を突破。さらに、発行部数はシリーズ累計5億部も突破している（2024年現在）。
1999年よりTVアニメーションが放送開始。以来、常に高い人気を誇るロングシリーズとなり、2021年にはついに1000話を突破。2024年には放送25周年を迎えた。
劇場版作品も多数制作され、2022年公開の最新作『ONE PIECE FILM RED』は、公開前から話題となり、国内累計動員数1474万人、興行収入203.3億円を記録（2023年実施のアンコール上映含む。）劇場版シリーズとしては史上最高の成績となった。
2023年には、尾田栄一郎がエグゼクティブ・プロデューサーを務める実写ドラマ版『ONE PIECE』がNetflixで全世界独占配信。国内外で反響を呼び、数々の賞に輝いた。続編の制作が決定している。
また、これまでにゲームなどの数多くのメディアミックス作品、関連商品が生まれ、関連イベントも現在までに途切れることがない。いくつものムーブメントを起こしながら、今なお成長しつづけている世界的なエンターテインメント作品である。
そんな『ONE PIECE』の公式ストア「麦わらストア」は全国に10店舗を展開中。ここでしか買えない限定アイテムをはじめ、『ONE PIECE』の様々なグッズを販売するオフィシャルグッズストアだ。
このたび、「麦わらストア」にとってもふわふわとした素材の「もこもこバッグ」が登場。ラインナップは、チョッパーとべポの2種類だ。
それぞれのキャラをイメージしたキュートな表情の刺繍と耳のアクセントが魅力的なアイテム。バッグについているチャームもポイント。
肌触りの良いボア素材で秋冬のお出かけにもピッタリ。
ショルダーストラップは取り外しできるので、手持ち＆ショルダーの2通りの使い方が可能だ。広めのマチと内ポケットも付いており、スマホやお財布、ポーチもすっきり収納可能だ。
（C）尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
＞＞＞チョッパーとべポのもこもこバッグをチェック！（写真6点）
TVアニメ『ONE PIECE』の原作は『週刊少年ジャンプ』（集英社）で絶賛連載中の、尾田栄一郎作による少年マンガ。
1997年の連載開始から、またたく間に人気を博し、2021年にコミックスは100巻を突破。さらに、発行部数はシリーズ累計5億部も突破している（2024年現在）。
1999年よりTVアニメーションが放送開始。以来、常に高い人気を誇るロングシリーズとなり、2021年にはついに1000話を突破。2024年には放送25周年を迎えた。
劇場版作品も多数制作され、2022年公開の最新作『ONE PIECE FILM RED』は、公開前から話題となり、国内累計動員数1474万人、興行収入203.3億円を記録（2023年実施のアンコール上映含む。）劇場版シリーズとしては史上最高の成績となった。
2023年には、尾田栄一郎がエグゼクティブ・プロデューサーを務める実写ドラマ版『ONE PIECE』がNetflixで全世界独占配信。国内外で反響を呼び、数々の賞に輝いた。続編の制作が決定している。
また、これまでにゲームなどの数多くのメディアミックス作品、関連商品が生まれ、関連イベントも現在までに途切れることがない。いくつものムーブメントを起こしながら、今なお成長しつづけている世界的なエンターテインメント作品である。
このたび、「麦わらストア」にとってもふわふわとした素材の「もこもこバッグ」が登場。ラインナップは、チョッパーとべポの2種類だ。
それぞれのキャラをイメージしたキュートな表情の刺繍と耳のアクセントが魅力的なアイテム。バッグについているチャームもポイント。
肌触りの良いボア素材で秋冬のお出かけにもピッタリ。
ショルダーストラップは取り外しできるので、手持ち＆ショルダーの2通りの使い方が可能だ。広めのマチと内ポケットも付いており、スマホやお財布、ポーチもすっきり収納可能だ。
（C）尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション