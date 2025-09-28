ÎÓË§Àµ¤¬¤ï¤º¤«1Ç¯¤ÇÀ¯¼£»ñ¶â1300Ëü¤ò²ñ¿©¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¡¤¦¤Ê¤®¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¡ÄÏ·ÊÞ¥Õ¥°²°¤Ç¤Ï¡Ö·Ý¼Ô¤µ¤ó¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡×VIPÂÔ¶ø¤â
¡Ö»³¸ý¤Ï¤â¤¦¡¢ÎÓ°ì¿§¡£»ÅÊý¤Ê¤¤¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤è¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤½¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤µõ¶õ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¸Î¡¦°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ÎÃÏ¸µ¸å±ç²ñÉû²ñÄ¹¤À¡£º£ÅÙ¤ÎÁíºÛÁª¤Ï¡¢ÊÝ¼é²¦¹ñ¤ÇÏ¢ÌÊ¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¤â¤¦1¤Ä¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ë¤â¡¢·èÃå¤¬¤Ä¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤ÇÈá´ê¤ÎÁíÍý½¢Ç¤¤òÁÀ¤¦¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê64¡Ë¡£Í¿ÅÞ¤¬»²±¡Áª¤Î¸øÌó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤¿¸½¶â2Ëü±ß¤ÎµëÉÕ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢9·î18Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¡Ö»ä¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢Áá¡¹¤ËÅ±²ó¤¹¤ë¤ªÁû¤¬¤»¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀÐÇËÀ¯¸¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸å½Ð¤·¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤ÈÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¡£ÎÓ»á¤ÏÀÐÇË»á¤ÎÂà¿Ø¤ò¸«±Û¤·8·îÃæ½Ü¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎHP¤â¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£ÀÐÇËÏ©Àþ·Ñ¾µ¤ò·Ç¤²¡ØÀÐÇËÉ¼¡Ù¤ò¼è¤ê¹þ¤â¤¦¤ÈÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÉÔµÁÍý¤Ê»ÑÀª¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢»Ù»ý¤ò¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÀ¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡½ÐÇÏÉ½ÌÀ¸å¡¢ºÇ½é¤Î»ë»¡Àè¤Ï¡¢ÀÖºä¤Î¡Ö¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¡£ÆÀ°Õ¤Î¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö´±Ë¼Ä¹´±¤È¤¤¤¦Î©¾ì¾å¡¢ÅÔÆâ¤ò½Ð¤Å¤é¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä»Ò¤É¤â¿©Æ²¤ò»ë»¡¤¹¤ëÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤ËÈæ¤Ù¡¢¡Ø¸ø²È½¸ÃÄ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë½Ð¿ÈÇÉÈ¶¤Î¹¨ÃÓ²ñ¤é¤·¤µÁ´³«¤Ç¤ª¹â¤¯¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤ª¸ø²È¤ÊÀ¯¼£³èÆ°¤Î°ìÃ¼¤Ï¡¢ÎÓ»á¤Î¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ò¤á¤¯¤ì¤Ð¡¢°ìÌÜÎÆÁ³¡£»ñ¶â´ÉÍýÃÄÂÎ¡ÖÎÓË§Àµ¤ò»Ù¤¨¤ë²ñ¡×¤Î»Ù½Ð¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤Ï¡¢µÒÃ±²Á¿ôËü±ß¤Î¹âµéÎÁÄâ¤Î¿ô¡¹¤À¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢ËÏÅÄ¶è¸þÅç¤Î²Ö³¹¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÐÊ¤à1¸®¤ÎÏ·ÊÞ¥Õ¥°²°¡£¥×¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤ËµðÂç¤ÊÀ¸¤±äÇ¤¬Çä¤ê¤Ç¡Ö·Ý¼Ô¤µ¤ó¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÎÓÀèÀ¸¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÎ¢¸ý¤«¤é2³¬¤ÎºÂÉß¡£VIP¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡Ê½÷¾¡Ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅ¹¤Ë2021Ç¯¤À¤±¤ÇÌó125Ëü±ß¤ò»Ù½Ð¡£Â¾¤ÎÎÁÄâ¤È¤¢¤ï¤»¡È¥Õ¥°»Ù½Ð¡É¤ËÄ¾¶á3Ç¯´Ö¤ÇÁí³Û432Ëü±ß¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¡£ÌÜ¹õ¶è¤Î¡Ö¥Ó¥¹¥È¥í¡ß½ÏÀ®Æù¡×¤¬Çä¤ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥Å¹¤Ç¤Ï1Æü¤Ç36Ëü9000±ß¡£¹¹¤Ë¿©»ö¤À¤±¤Ç1¿Í2Ëü±ß¡¢´°Á´Í½ÌóÀ©¤ÎÀÖºä¤Î¤¦¤Ê¤®²°¤Ë¡¢1Æü¤Ç22Ëü±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤â23Ç¯¡Ë¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡2023Ç¯¤Î°û¿©Èñ¤Ï¼Â¤Ë1300Ëü±ß¼å¡£¤¦¤Á900Ëü±ßÄ¶¤¬1·ï10Ëü±ß°Ê¾å¤Î¹â³ÛÅ¹°û¿©Èñ¤À¤Ã¤¿¡£ÆüÃæÍ§¹¥µÄÏ¢¸µ²ñÄ¹¤Î¸ª½ñ¤â°ËÃ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤Ë¤ÏÄ¾¶á3Ç¯´Ö¤Ç250Ëü±ßÄ¶¤ò½ÐÈñ¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡Èµ¿ÏÇ¡É¤ÎÅ¹Ì¾¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯10·î2Æü¹æ¡Ë