50代、「ユニクロのジーンズ」を思わず2色買い。2サイズアップで細見え、秋冬にも大活躍
SNSでも話題になっていた、ユニクロで発売中のJW ANDERSONとのコラボ「ストレートジーンズ」。インスタグラムで、大人に似合うシンプルでマネしやすいコーディネートを提案しているなつきさん（50代）は、この夏、ブルーの「ストレートジーンズ」をヘビロテ。秋冬は、サイズアップして雰囲気を変えて楽しむつもりでいるそう！ なつきさんに、「ストレートジーンズ」を使った、上下ユニクロでつくる今の時季におすすめのコーデと、秋が深まってから着たいニットスタイルを、それぞれ2パターンずつ紹介していただきました。
1：シャツでつくる、大人のきれいめカジュアル
ユニクロの「ストレートジーンズ」。身長167cmの私は、夏はブルーの26サイズを着用していましたが、秋冬用にもっとゆったり着たいと思い、ネイビーの28サイズを購入。2サイズアップしたのですが、これが大正解！ 秋冬に大活躍してくれそうです。
まずは、体のラインを拾いすぎないゆったりシルエットのジーンズと、シンプルなシャツ合わせで「抜け感」と「きちんと感」のいいとこ取りをしたコーデに。
ジーンズはほどよく厚みのある生地と、すとんと落ちるストレートな形が、カジュアルになりすぎず大人っぽい印象に仕上げてくれます。
シャツやアクセと組み合わせることど、ほどよくきれいめになります。足元は白スニーカーで抜け感をプラスして、休日のお出かけにもぴったりな大人のリラックスコーデができました。
シャツの裾をラフに出したり、袖をロールアップするだけで、堅すぎず、こなれ感のある雰囲気も演出できます。
●着用アイテム
・ジーンズ：ユニクロ（ストレートジーンズ）
・シャツ：ユニクロ（コットンシャツ）
・スニーカー：アディダス
2：ヘンリーネックTで、いつものカジュアルがちょっと今っぽく
今年新たに加えた「ヘンリーネックT」は、ほどよくゆとりのあるシルエットと首元のデザインが特徴の1枚。白T感覚で着られて、シンプルながらも大人っぽく決まります。
ジーンズのゆるさとトップスの抜け感が相まって、全体にリラックス感のある印象に。インナーをちらりと見せたり、袖をくしゅっとさせるだけで、シンプルでも雰囲気のある着こなしが楽しめます。
●着用アイテム
・ジーンズ：ユニクロ（ストレートジーンズ）
・シャツ：ユニクロ（リブヘンリーネックT／長袖）
・スニーカー：コンバース
3：赤ニットでつくる、大人の秋先取りコーデ
少しずつ秋が深まってくる時季にぴったりな、ニット×ジーンズの定番コーデ。落ち着いた色味の濃紺ジーンズに、パッと目を引く赤ニットを合わせるだけで、ぐっと季節感が増します。
ゆったりとしたシルエットのニットは、体のラインを拾いにくく、大人のカジュアルコーデに最適。カジュアルすぎず、ちょっとしたお出かけにも使える、品のある雰囲気に仕上がります。
足元はスニーカーでほどよく力を抜いて、デイリーに取り入れやすいスタイルになりました。
●着用アイテム
・ジーンズ：ユニクロ（ストレートジーンズ）
・ニット：ユニクロ（カシミヤクルーネックセーター）※去年購入したもの
・スニーカー：コンバース
4：ネイビーのタートルで、すっきり大人カジュアル
最後にご紹介するのは、落ち着いたネイビーのタートルニットに、濃紺ジーンズを合わせたワントーンコーデ。
インナーの白をちらっと見せることで、重くなりがちな秋冬の装いに軽さをプラスしました。
ワントーンでまとめることで全体に統一感が出て、すっきりとした大人のジーンズスタイルに。
足元はホワイトのスニーカーで、クリーンな印象にまとめました。
●着用アイテム
・ジーンズ：ユニクロ（ストレートジーンズ）
・ニット：ユニクロ（メリノタートルネックセーター）※メンズ商品
・スニーカー：コンバース
秋冬も大活躍の予感の「ストレートジーンズ」。ぜひサイズアップして、シルエットを楽しんでみてください！
※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください