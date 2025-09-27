SNSでも話題になっていた、ユニクロで発売中のJW ANDERSONとのコラボ「ストレートジーンズ」。インスタグラムで、大人に似合うシンプルでマネしやすいコーディネートを提案しているなつきさん（50代）は、この夏、ブルーの「ストレートジーンズ」をヘビロテ。秋冬は、サイズアップして雰囲気を変えて楽しむつもりでいるそう！ なつきさんに、「ストレートジーンズ」を使った、上下ユニクロでつくる今の時季におすすめのコーデと、秋が深まってから着たいニットスタイルを、それぞれ2パターンずつ紹介していただきました。

1：シャツでつくる、大人のきれいめカジュアル

ユニクロの「ストレートジーンズ」。身長167cmの私は、夏はブルーの26サイズを着用していましたが、秋冬用にもっとゆったり着たいと思い、ネイビーの28サイズを購入。2サイズアップしたのですが、これが大正解！ 秋冬に大活躍してくれそうです。

【写真】ユニクロのストレートジーンズ秋冬コーデ4選

まずは、体のラインを拾いすぎないゆったりシルエットのジーンズと、シンプルなシャツ合わせで「抜け感」と「きちんと感」のいいとこ取りをしたコーデに。

ジーンズはほどよく厚みのある生地と、すとんと落ちるストレートな形が、カジュアルになりすぎず大人っぽい印象に仕上げてくれます。

シャツやアクセと組み合わせることど、ほどよくきれいめになります。足元は白スニーカーで抜け感をプラスして、休日のお出かけにもぴったりな大人のリラックスコーデができました。

シャツの裾をラフに出したり、袖をロールアップするだけで、堅すぎず、こなれ感のある雰囲気も演出できます。

●着用アイテム

・ジーンズ：ユニクロ（ストレートジーンズ）

・シャツ：ユニクロ（コットンシャツ）

・スニーカー：アディダス

2：ヘンリーネックTで、いつものカジュアルがちょっと今っぽく

今年新たに加えた「ヘンリーネックT」は、ほどよくゆとりのあるシルエットと首元のデザインが特徴の1枚。白T感覚で着られて、シンプルながらも大人っぽく決まります。

ジーンズのゆるさとトップスの抜け感が相まって、全体にリラックス感のある印象に。インナーをちらりと見せたり、袖をくしゅっとさせるだけで、シンプルでも雰囲気のある着こなしが楽しめます。

●着用アイテム

・ジーンズ：ユニクロ（ストレートジーンズ）

・シャツ：ユニクロ（リブヘンリーネックT／長袖）

・スニーカー：コンバース

3：赤ニットでつくる、大人の秋先取りコーデ

少しずつ秋が深まってくる時季にぴったりな、ニット×ジーンズの定番コーデ。落ち着いた色味の濃紺ジーンズに、パッと目を引く赤ニットを合わせるだけで、ぐっと季節感が増します。

ゆったりとしたシルエットのニットは、体のラインを拾いにくく、大人のカジュアルコーデに最適。カジュアルすぎず、ちょっとしたお出かけにも使える、品のある雰囲気に仕上がります。

足元はスニーカーでほどよく力を抜いて、デイリーに取り入れやすいスタイルになりました。

●着用アイテム

・ジーンズ：ユニクロ（ストレートジーンズ）

・ニット：ユニクロ（カシミヤクルーネックセーター）※去年購入したもの

・スニーカー：コンバース

4：ネイビーのタートルで、すっきり大人カジュアル

最後にご紹介するのは、落ち着いたネイビーのタートルニットに、濃紺ジーンズを合わせたワントーンコーデ。

インナーの白をちらっと見せることで、重くなりがちな秋冬の装いに軽さをプラスしました。

ワントーンでまとめることで全体に統一感が出て、すっきりとした大人のジーンズスタイルに。

足元はホワイトのスニーカーで、クリーンな印象にまとめました。

●着用アイテム

・ジーンズ：ユニクロ（ストレートジーンズ）

・ニット：ユニクロ（メリノタートルネックセーター）※メンズ商品

・スニーカー：コンバース

秋冬も大活躍の予感の「ストレートジーンズ」。ぜひサイズアップして、シルエットを楽しんでみてください！

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください