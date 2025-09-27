息子である「僕」が、お父さんとのなにげない日常や、親孝行をテーマにしたコンテンツを投稿するYouTubeチャンネル「親子バラエティ」は、「有名になりたい！」というお父さんの夢をかなえるために始まったそう。家族の仲睦まじい様子や、大胆な“親孝行”が大人気で、登録者数は60万人を超えています。ここでは、「僕」のはじめての親孝行エピソードを、息子と父親それぞれの視点から紹介します。

※ この記事は『お父さんの夢を叶えたら家族が愛で溢れました』（KADOKAWA刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております。

【写真】父親を高級すし店に

息子の場合：高校2年のとき親孝行にハマった

僕の初めての親孝行は高校2年のときです。僕は小学生時代から動画投稿でお金を稼いでいて、母の管理のもとで貯めていました。高校生になると、なんだかんだやりたいことをやらせてもらいつつ、ここまで育ててくれた両親への感謝の気持ちが芽生え、「このお金をいつか家族のために使いたい」という願いを抱くようになっていました。

当時、僕の家では、毎年お盆にお墓参りをしたあと、祖母を含めて家族みんなで食事をするのが恒例でした。「家族においしいものをごちそうしたい」そう思った僕は、地域でもおいしいと有名な回転すし店に行こうと提案しました。

僕たち家族には、外食をするという習慣がありませんでした。ときどき父や兄とラーメン屋さんに行くことはあったけれど、なにげなく晩ごはんをファミレスで…なんてことはしたことがありません。

わが家では、外食は“ぜいたく”です。それに、母がつくる料理はとてもおいしいので、家で食べるごはんにみんな満足していました。だから家族でおすし屋さんに行くことなんて、物心がついてからは初めてのことです。

●「おいしいものを食べさせたい」それは子どもも同じ

「なんでも好きなものを食べて」。席に着くなり僕は気前よく家族に促しますが、家族はメニューを見て戸惑っていたようでした。というのも“回転すし”ではありますが、一皿でワンコインをはるかに超えるネタもある、それなりのおすし屋さんだったからです。

「このネタひと皿と一杯のラーメンが同じくらいの値段…。ラーメンならおなかいっぱいになるよな…」という感覚が共通しているわが家なので、「高…」と気おくれしてしまうのも仕方のないこと。みんな遠慮しているのか、注文がまったく進みません。だれもなにも頼まないまま、オーダー用のタッチパネルのスクロールだけがただただ進み、もう3周は回っていました。

僕が口火をきらなければ。とりあえず、その日のおすすめになっていた中トロやハマチ、サーモンなどを注文しました。「これでラーメン何杯分かな…」という思いはよぎったけど、振り払いました。今日は家族におなかいっぱいおすしを食べてもらいたいから。

そんななか、父は「俺はシメサバが好きだから」と100円のシメサバを注文しました。テーブルに届いた中トロを父にすすめると、「俺はいいからおまえ食えよ」といつもの調子。子どもにいちばんおいしいものを食べさせたい親の気持ちを、僕もいつか感じるのだろうかと思いつつ、僕だって父においしいものを食べてもらいたい気持ちは負けない。「お父さんに食べてほしいの！」と半ば押しつけるように渡すと、父はやっと手を伸ばしました。

「うめぇーー！」父の声は、店内じゅうとは言いませんが、多分両隣のテーブルくらいまでは響き渡ったと思います。お父さんの満面の笑顔は、僕を高揚感にひたらせるのに十分すぎるものでした。

家族の幸せな思い出がひとつ増えた

父の歓声がスタートの合図になったのか、みんな好きなネタを頼んでくれるようになりました。祖母と母は目をキラキラさせながら、大好きなイクラを3貫ずつ食べました。父は相変わらずシメサバを何貫も食べます。本当に好きだというのもあったみたいですが、あとから聞くと、息子に無駄なお金を使わせたくないという気持ちでずっと100円のお皿を頼んでいたようです。

僕と兄はサーモンやハンバーグすしのような、子どもが好むネタばかり食べました。当時、僕たちはおすしを食べ慣れていなかったこともあって、味覚が追いついていなかったんだと思います（今はどのネタもおいしくいただけるようになっています。とくに好きなのはのどぐろ）。

父は「おまえらいっちょまえな顔して、まだまだ子どもだなあ」と笑っていました。こうして、僕は初めての親孝行を無事に終えました。父も母も祖母もたくさんの「おいしい」と「ありがとう」をくれました。お会計は1万5,000円でした。

あの日、僕はたしかに達成感を得ました。ただし、学生の僕が両親から愛情や世話を“受ける側”なのは変わらないし、そもそも僕を育ててくれた十数年のことを考えたら、1万5000円なんてわずかな額でしかなくて。だから、親が自分たちにお金をかけてたくさんの経験をさせてくれたように、僕も自分のお金を使って父や母にたくさんの思い出をつくって欲しい。もっともっと親孝行をしたい。

1万5000円で家族の幸せな思い出がひとつ増えたあの日を境に、僕は家族のためにお金を使うことを惜しいと思わなくなりました。ただし、そもそも親孝行をするのに金額の大小は関係ないというのを忘れてはいません。すてきな思い出はお金では測れないものだから。

父の場合：父親として考える「食事論」

よく息子からは「お父さんには昔からたくさん我慢させてる」って言われる。でも本当は、ただお金がないだけで、むしろ、我慢しているのは家族のほうなんじゃないかな、とふと考えることもある。

きっと、今の日本では同じような思いを抱えている親御さんも少なくないはず。税金は重くのしかかり、物価はどんどん上がっていく。そんな厳しい現実のなかでも、俺は「家族にはいいものを食べさせてあげたい」って思う。

だからこそ、自分は我慢している感覚なんてのはない。むしろ、家族と囲む食事がいちばんの高級料理。だから俺は、一家団らんができるならスーパーの割引きのお肉でもいいし、カップラーメンでもいいんだ。