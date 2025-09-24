Leicaトリプルカメラや5500mAhバッテリーを搭載した新フラッグシップスマホ「Xiaomi 15T」や「Xiaomi 15T Pro」が発表！日本でも発売へ
|新フラッグシップスマホ「Xiaomi 15T」シリーズが登場！
Xiaomiは24日（現地時間）、ドイツ・ミュンヘンおよびオンラインにてグローバル向け発表会「Xiaomi Launch September 2025 - Far closer」を開催し、同社が展開する「Xiaomi」ブランドにおけるコストパフォーマンスを重視した新たなフラッグシップスマートフォン（スマホ）「Xiaomi 15T」および「Xiaomi 15T Pro」（ともにXiaomi Communications製）を発表しています。
Xiaomi 15TシリーズはXiaomiが展開している最新フラッグシップスマホ「Xiami 15」シリーズの機能を引き継ぎつつ、ハイエンド向けチップセット（SoC）を搭載しながらも価格を抑えたコストパフォーマンスの高いフラッグシップモデルとしてその年の後半に投入している“T”シリーズで、引き続いてドイツの光学機器メーカー「Leica Camera（以下、ライカ）」と共同開発をしたライカトリプルカメラシステムを搭載しています。
両機種の主な違いはSoCやリアカメラの構成などとなっており、SoCはXiaomi 15TがMediaTek製「Dimensity 8400」、Xiaomi 15T ProがMediaTek製「Dimensity 9400+」となっており、リアカメラはそれぞれ以下のトリプル構成で、Xiaomi 15T Proはシリーズ初のペリスコープ式による光学5倍ズームに対応しています。一方、Xiaomi 15Tは光学2倍ズームとなるとのこと。その他にもSoCの影響で、無線LANがXiaomi 15T ProではWi-Fi 7（2.4および5、6GHz）に対応していますが、Xiaomi 15TではWi-Fi 6E（2.4および5、6GHz）となっているほか、急速充電がXiaomi 15T Proでは最大90W、Xiaomi 15Tでは最大60Wとなります。
＜Xiaomi 15T＞
・約5000画素CMOS（1／1.31型「Light Fusion 900」、1画素1.2μm、4in1、PDAF）＋広角レンズ（F1.62、OIS）
・約5000万画素CMOS（1／2.88型、1画素0.61μm、4in1、PDAF）＋望遠レンズ（F1.9、光学2倍）
・約1200万画素CMOS（1／3.06型、1画素1.12μm）＋超広角レンズ（F2.2、光学0.5倍）
＜Xiaomi 15T Pro＞
・約5000画素CMOS（1／1.31型「Light Fusion 900」、1画素1.2μm、4in1、PDAF）＋広角レンズ（F1.7、OIS）
・約5000万画素CMOS（1／2.76型「ISOCELL JN5」、1画素0.64μm、4in1、PDAF）＋望遠レンズ（F1.9、光学5倍）
・約1200万画素CMOS（1／3.06型、1画素1.12μm）＋超広角レンズ（F2.2、光学0.5倍）
またレンズは引き続いてライカのVARIO-SUMMILUXレンズを採用しており、Xiaomi 15T Proは「LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.62-3.0/15-115 ASPH.」、Xiaomi 15Tは「LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.7-2.2/15-46 ASPH.」で、大口径の絞りと優れた光学性能を備え、低光量の環境でもディテールを捉えるだけでなく、優れた色味やコントラスト、解像度で美しい雰囲気を再現してライカの伝統的な美学による最高レベルの描写力を実現します。さらに動画撮影機能も大幅に強化しており、全焦点距離でHDR10+に対応して豊かな階調表現を実現し、4K 60fps 10-bit Log撮影やLUTインポートに対応してプロ仕様のカラー編集が可能で、他にも4K 120fpsの高フレームレート撮影や3マイクアレイによる高音質録音を可能にしています。
画面はともに上部中央にパンチホールを配置したアスペクト比9：20の縦長な約6.83インチ1.5K（1280×2772ドット）AMOLED（有機EL）ディスプレイ（約447ppi）で、10bitカラー（680億色表示）やHDR10+、Dolby Vision、最大輝度3200nitsなどに対応しており、リフレッシュレートはXiaomi 15T Proが最大144Hz、Xiaomi 15Tが最大120Hzとなっており、パンチホール部分には約3200万画素CMOS／広角レンズ（F2.2）のフロントカメラが内蔵され、顔認証に対応しているほか、生体認証としては画面内指紋センサーも搭載しています。
また画面は強化ガラス「Gorilla Glass 7i」（Corning製）で覆われ、背面パネルもガラス製で、側面フレームはアルミニウム素材によって堅牢さも備えており、引き続いてIP68等級の防水・防塵に対応しています。外観は曲線的なミッドフレームと薄さによって軽やかながらも力強くエレガントな印象を与え、スタイリッシュで持ちやすく、耐久性と高級感を兼ね備えたデザインを実現しており、本体色は両機種ともにGoldおよびGray、Blackの3色がラインナップされています。サイズおよび質量はXiaomi 15T Proが約162.7×77.9×7.96mmおよび約210g、Xiaomi 15Tが約163.2×78.0×7.50mmおよび約194g。
電池持ちも強化され、厚さ8mm未満の本体にXiaomiシリーズ最大5500mAhの大容量バッテリーを内蔵して日常使用時間は1.4日と最長の持続時間を実現し、Xiaomi 15T Proは電池切れしても約36分で100％まで充電することが可能です。また充電回数（充電サイクル）が 1600 回に達しても80％の最大容量を維持することができるため、長期間使用することが可能です。さらにXiaomi 15T Proはワ
イヤレス充電（Qi）にも対応しています。
その他の仕様はUSB Type-C端子およびNFC Type A／B、ステレオスピーカー、位置情報取得（A-GNSS）、加速度センサー、ジャイロセンサー、近接センサー、地磁気センサーなど。SIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが1つとeSIMに対応したデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）で、携帯電話ネットワークの対応周波数帯は国・地域や販売元などによって異なります。OSはAndroid 15ベースの独自プラットフォームであるXiaomi HyperOS 2をプリインストール。
記事執筆：memn0ck
