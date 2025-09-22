SNSで人気『ホワイトタイガーとブラックタイガー』ゆるかわなLovisiaハンドクリーム
ゆるシュールな魅力がたっぷり、SNSで大人気の『ホワイトタイガーとブラックタイガー』が、コスメブランド「Lovisia（ラヴィジア）コスメシリーズ」とコラボレーション♪ とっても可愛いハンドクリームが登場です！
『ホワイトタイガーとブラックタイガー』は、X（旧Twitter）で連載され、累計いいね数400万を超えるにとりささみによる4コマ漫画。
強いものにあこがれるホワイトタイガーと、ポジティブでちょっとしたアクシデントですぐに料理になってしまうブラックタイガーが織りなす笑いあり・やけどありの、かわいらしくも不思議な「ゆるシュール」な友情物語が多くの人を魅了している。
このたびそんな『ホワイトタイガーとブラックタイガー』と大人かわいいコスメを展開するギフトコスメブランド「Lovisia（ラヴィジア）コスメシリーズ」がコラボレーション♪
これからのシーズン、ひとつは持っていたいスイートシャボンの香りが優しい新作ハンドクリームが登場する。
シックなくすみカラーのパッケージで、老若男女を問わずに使用しやすいデザインで、「えびちりになってしまったブラックタイガーと、救急車を呼ぶホワイトタイガー」のような作中で印象的な場面や、ちょっとしたことで料理になってしまうブラックタイガーをいつでも迅速に診察・治療する名医のうさぎ先生や、ホワイトタイガーたちの住む町の安全を守る犬のおまわりさん、どろぼうねずみも登場。「とらえび」ファンにはマストハブなキュートなデザイン計6種類が展開される。
保湿成分としてアルガンオイル※1、ワセリンを配合し、絶妙なコンビネーションをみせるホワイトタイガーとブラックタイガーのように、2種類の保湿成分が手肌にうるおいを与え、しっとりと保湿してくれる。
全国のバラエティショップ等で順次お取り扱いスタートしているので、探してみてね！
※１: ※アルガニアスピノサ核油
