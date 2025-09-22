JRT四国放送

写真拡大

県警察学校の初任科生は9月26日の金曜日、晴れて卒業式を迎えます。

その最後の試練として、剣山系での縦走訓練が行われました。

果たして全員で歩き通すことは出来たのでしょうか。

（初任科生）
「行くぞー！おー！」

最初に目指したのは、西日本第二の高峰、標高1955メートルの剣山です。

26日に卒業式を迎える県警察学校の初任科生たち。

厳しい登山を通じて、忍耐力の向上と仲間との絆強化を目指します。

声を掛け合いながら、険しい山道を登っていきます。

半年間、厳しい訓練に耐えてきた彼ら。

苦しい中にも笑顔が見られます。

（ 松崎陽 巡査）
「結構キツかったです」

（河野来夢 巡査）
「ちょっときつかったです」

約2時間で頂上へ到着。

ここでいったん休憩です。

昼食に、半田そうめんのご褒美が待っていました。

（藤坂寿貴 巡査）
「最高です」

（堤 彩夏 巡査）
「美味しいです」

しかし、訓練は終わりません。

最終目的地は、ここからさらに1時間、お隣の次郎笈です。

雄大な景色の中を歩き続けて、ついに…。

（次郎岌に登頂）

その表情は、自信と達成感に満ち溢れていました。

（近藤慶 巡査）
「仲間と協力して登頂できたのが、一番楽しかったです」

（小濱麻央 巡査）
「きつかったが、最後まで班員と声を掛け合いながら登頂できたのがよかった」

なぜ、山に登るのか。

彼らの場合、「そこに山があるから」ではなく、答えはきっと、「そこに仲間がいるから」。