卒業前に最後の試練！ 警察学校初任科生が剣山系で縦走訓練【徳島】
県警察学校の初任科生は9月26日の金曜日、晴れて卒業式を迎えます。
その最後の試練として、剣山系での縦走訓練が行われました。
果たして全員で歩き通すことは出来たのでしょうか。
（初任科生）
「行くぞー！おー！」
最初に目指したのは、西日本第二の高峰、標高1955メートルの剣山です。
26日に卒業式を迎える県警察学校の初任科生たち。
声を掛け合いながら、険しい山道を登っていきます。
半年間、厳しい訓練に耐えてきた彼ら。
苦しい中にも笑顔が見られます。
（ 松崎陽 巡査）
「結構キツかったです」
（河野来夢 巡査）
「ちょっときつかったです」
約2時間で頂上へ到着。
ここでいったん休憩です。
昼食に、半田そうめんのご褒美が待っていました。
（藤坂寿貴 巡査）
「最高です」
（堤 彩夏 巡査）
「美味しいです」
しかし、訓練は終わりません。
最終目的地は、ここからさらに1時間、お隣の次郎笈です。
雄大な景色の中を歩き続けて、ついに…。
（次郎岌に登頂）
その表情は、自信と達成感に満ち溢れていました。
（近藤慶 巡査）
「仲間と協力して登頂できたのが、一番楽しかったです」
（小濱麻央 巡査）
「きつかったが、最後まで班員と声を掛け合いながら登頂できたのがよかった」
なぜ、山に登るのか。
彼らの場合、「そこに山があるから」ではなく、答えはきっと、「そこに仲間がいるから」。