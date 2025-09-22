県警察学校の初任科生は9月26日の金曜日、晴れて卒業式を迎えます。



その最後の試練として、剣山系での縦走訓練が行われました。



果たして全員で歩き通すことは出来たのでしょうか。



（初任科生）

「行くぞー！おー！」



最初に目指したのは、西日本第二の高峰、標高1955メートルの剣山です。



26日に卒業式を迎える県警察学校の初任科生たち。





厳しい登山を通じて、忍耐力の向上と仲間との絆強化を目指します。声を掛け合いながら、険しい山道を登っていきます。半年間、厳しい訓練に耐えてきた彼ら。苦しい中にも笑顔が見られます。（ 松崎陽 巡査）「結構キツかったです」（河野来夢 巡査）「ちょっときつかったです」約2時間で頂上へ到着。ここでいったん休憩です。昼食に、半田そうめんのご褒美が待っていました。（藤坂寿貴 巡査）「最高です」（堤 彩夏 巡査）「美味しいです」しかし、訓練は終わりません。最終目的地は、ここからさらに1時間、お隣の次郎笈です。雄大な景色の中を歩き続けて、ついに…。（次郎岌に登頂）その表情は、自信と達成感に満ち溢れていました。（近藤慶 巡査）「仲間と協力して登頂できたのが、一番楽しかったです」（小濱麻央 巡査）「きつかったが、最後まで班員と声を掛け合いながら登頂できたのがよかった」なぜ、山に登るのか。彼らの場合、「そこに山があるから」ではなく、答えはきっと、「そこに仲間がいるから」。