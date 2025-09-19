´Ú¹ñºÇÂçÌîÅÞ¤Ë¿®¼Ô11Ëü¿Í¤«¡¡µìÅý°ì¶µ²ñ¡¢ÆÃÊÌ¸¡»¡¤¬³ÎÇ§
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï19Æü¡¢ÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤¬¡¢ÊÝ¼é·ÏºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤ÎÅÞ°÷Ì¾Êí¤Ê¤É¤«¤éÀ¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤Î¿®¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÌó11Ëü¿Í¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤â¤è¤¦¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¶µÃÄ¤Ï¹ñÌ±¤ÎÎÏ¤È¤ÎÌþÃåµ¿ÏÇ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤Ï¶µÃÄ¤È¹ñÌ±¤ÎÎÏ¤È¤Î´Ø·¸¤òÁÜºº¤·¡¢Ì¾Êí¤ò²¡¼ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±¤ÎÎÏ¤ÏÕú¼â±ÙÁ°À¯¸¢¤ÇÍ¿ÅÞ¤À¤Ã¤¿¡£¶µÃÄ¤¬ÊØµ¹¤òµá¤á¤ÆÀÜ¶á¤·¡¢Õú»á¤ÎÂ¦¶á¤È¤µ¤ì¤¿¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¸¢ÀÅìÍÆµ¿¼Ô¡áÀ¯¼£»ñ¶âË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡á¤òÅÞÂåÉ½¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2023Ç¯3·î¤ÎÅÞÂç²ñ¤òÁ°¤Ë¿®¼Ô¤ò½¸ÃÄ¤ÇÆþÅÞ¤µ¤»¤¿µ¿ÏÇ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¸¢»á¤ÏÅÞÂåÉ½¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Õú»á¤Ë¶á¤¤ÊÌ¤ÎµÄ°÷¤¬ÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£