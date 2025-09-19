JRT»Í¹ñÊüÁ÷

ÆÁÅç»ÔÆâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Î½÷À­ÀìÍÑ¥È¥¤¥ì¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢Åð»£¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ8·î¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬¡¢9·î19Æü¡¢ÊÌ¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ì¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎÂáÊá¤Ç¤¹¡£

ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÁÅç»Ô½õÇ¤¶¶3ÃúÌÜ¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡¦62ºÐ¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤Ï8·î8Æü¤Î¸áÁ°4»þ¤´¤í¡¢ÆÁÅç»ÔÆâ¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç½¢¿²Ãæ¤Î60Âå½÷À­Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢ÂÎ¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¡¢½»µï¿¯Æþ¤ÈÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Èï³²½÷À­Âð¤Î¸¼´Ø¤Ë¡¢¥«¥®¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

Èï³²½÷À­¤«¤é¤ÎÆÏ½Ð¤ò¼õ¤±¤Æ·Ù»¡¤Ï¡¢´Õ¼±¤äËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÁÜºº¤«¤éÈÈ¿Í¤òÆÃÄê¤·¡¢19Æü¤ËÂáÊá¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡Ö³Ð¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÃË¤ÈÈï³²½÷À­¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬Æ°µ¡¤äÍ¾ºá¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£