60Âå½÷ÀÂð¤Ë¿¯Æþ¤·ÂÎ¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¡¡62ºÐ¤ÎÃË¤¬3ÅÙÌÜ¤ÎÂáÊá¡ÚÆÁÅç¡Û
ÆÁÅç»ÔÆâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Î½÷ÀÀìÍÑ¥È¥¤¥ì¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢Åð»£¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ8·î¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬¡¢9·î19Æü¡¢ÊÌ¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎÂáÊá¤Ç¤¹¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÁÅç»Ô½õÇ¤¶¶3ÃúÌÜ¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡¦62ºÐ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤Ï8·î8Æü¤Î¸áÁ°4»þ¤´¤í¡¢ÆÁÅç»ÔÆâ¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç½¢¿²Ãæ¤Î60Âå½÷ÀÂð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢ÂÎ¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¡¢½»µï¿¯Æþ¤ÈÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èï³²½÷ÀÂð¤Î¸¼´Ø¤Ë¡¢¥«¥®¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Èï³²½÷À¤«¤é¤ÎÆÏ½Ð¤ò¼õ¤±¤Æ·Ù»¡¤Ï¡¢´Õ¼±¤äËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÁÜºº¤«¤éÈÈ¿Í¤òÆÃÄê¤·¡¢19Æü¤ËÂáÊá¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡Ö³Ð¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤ÈÈï³²½÷À¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬Æ°µ¡¤äÍ¾ºá¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£