ものを手放したミニマリストが、それでも残したもの、買い戻したものを紹介します。今回話を伺ったのは、40代で夫と2人の子どもと4人で暮らしているおーちゃん。キッチングッズのほとんどを手放しましたが、「四角いフライパン」だけは残しました。「手帳」も一度手放して、買い直したのだそう。その理由について詳しく伺いました。

キッチングッズを手放したミニマリストが「四角いフライパン」を残したワケ

料理上手な人に憧れて、キッチングッズを買いそろえた時期もあったというおーちゃん。しかし、いまは必要最小限のキッチングッズで料理をしています。

【写真】ミニマリストがやっぱり買い直したもの

「もともと料理が苦手で、キッチングッズを買えば料理が好きになれるんじゃないかといろいろ試してみました。お母さんだから料理が得意にならなくちゃ、という意識が自分のなかにあったんです。ただ、結局うまくいかず、苦手なりにうまく料理とつき合っていこうと決めました」

自分を「料理嫌い」だと認めたおーちゃんは、菜箸や丸いフライパン、泡立て器、ホットプレートなどを処分。

「いまは、手間をかけずに楽しく食べることを目標にしています。無理をして料理に挑戦しても、子どもが食べてくれないこともありますし。栄養管理は給食にまかせて、家の献立はカレーやギョーザ、三色丼、そぼろ丼などの定番メニューに固定。お肉やお魚も、焼くだけの簡単な料理にとどめています」

大量のキッチングッズを手放しても、どうしても手放せなかったものがあるそうです。それは、四角いフライパン。

「四角いフライパンは卵焼き器も代用できるな、と気づいたんです。料理が苦手でも、卵焼きだけはちゃんとつくっていました。子どもも喜んでくれるので、お弁当に必ず入れています。四角いフライパンは汁物も注ぎやすいし、壁に立てかけられるのがすごく便利でした。フライパン用の収納グッズもいらないので、キッチンもすっきりまとまります。メリットが多いので残すことにしました」

ミニマリストが「やっぱり必要」と買い直したもの

またおーちゃんは、一度手放してから買い直したものもあるといいます。

「手帳を買い直しました。スケジュールをスマホで管理することに憧れて手帳を手放したのですが、いざスマホにおき換えると、何度も予定を忘れてしまい、自分が『書かないと覚えないタイプ』なんだと気づきました。このままでは相手に迷惑をかけてしまうと、慌てて無印良品で手帳を買いました。ちなみに『激落ちくん』も買い直しました。シンクについたフライパンの跡や水アカが、ふきんでふくだけではどうしても取れなくて。やっぱりこれが必要だ、と降参しました」

「ミニマリストは万人に正解の生き方ではない」けれども…

手放すものもあれば、買い直すものもある。おーちゃんにとっての「ミニマリスト」の考え方を聞いてみました。

「私にとってミニマリストとは、自分を分かりやすく表現するための看板のようなもの。かつては『ミニマリストになりたい』と思ってものを減らしてきましたが、今はその言葉自体にあまりこだわっていません。手放したものの数で評価されることもありますが、ただ手放すだけではなく、しっかりとものと向き合って、自分とって必要なものか不要なものかを判断する、その過程や経験が大切だと考えています」

おーちゃんは「ミニマリストが万人に正解な生き方だとは思わない」としつつ、こう付け加えます。

「ただ、かつての私のように、ものが多すぎて悩んでいたり、頭の中がごちゃごちゃになって苦しんでいる人がいるとしたら、ものを手放してみることで、自分に本当に大事なものに気づくこともあるかもしれません」