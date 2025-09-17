2010Ç¯Âå¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¥á¥¬¥È¥ì¥ó¥É¤È¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡¿Æü² ÇîÆ»
1¡¥ ¥á¥¬¥È¥ì¥ó¥ÉÄ´ºº¤ÎÇØ·Ê
2019Ç¯¡¢¤¢¤ëÂç¼êIT´ë¶È¤¬Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ÎºöÄê¤Ë¸þ¤±¤ÆÌò°÷¹ç½É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆ¤µÄÁÇºà¤È¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï¡Ö2025-30Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÄ¹´ü»ö¶È´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥¬¥È¥ì¥ó¥É¤ÈICT¤¬²ò·è¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¡×¤È¤¤¤¦Ä´ºº¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï°Ê²¼¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÌ¤ÍèÍ½Â¬»ñÎÁ¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ø¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼¡¼¤¬Í½Â¬¤¹¤ëÌ¤Íè¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë ¡Ø¶áÌ¤ÍèÍ½Â¬2025¡Ù¡ÊÁáÀî½ñË¼¡Ë ¡Ø¥á¥¬¥È¥ì¥ó¥É2017-2026 ICTÍ»¹ç¿·»º¶ÈÊÔ¡Ù¡Ø¥á¥¬¥È¥ì¥ó¥É2019-2028¡Ù¡ÊÆü·ÐBPÌ¤Íè¸¦µæ½ê¡Ë
ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤òÁê¸ß»²¾È¤·¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñ¡¦µ»½Ñ¤ÎPEST¥Õ¥ì¡¼¥à¤ÇºÆÀ°Íý¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë´Ä¶¾Ê¡¢ÌîÂ¼Áí¸¦¡¢Æâ³ÕÉÜ¤ÎÄ¹´ü²ÝÂê»ñÎÁ¤ò»²¾È¤·¤Æ¡¢ICT¤Ë¤è¤ë²ò·è¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤òÃê½Ð¤·¤¿¡£
¢¨¤³¤ì¤é¤ÎÉôÊ¬¤Ï°Ê²¼¤ÎÏÀ¹Í¤«¤é¤Ï³°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÈÍå¿ËÈ×¶æ³ÚÉô²ñ°÷¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎPathfinders Report¤Ë¼ýÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
£²¡¥¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼¡¼¤¬¼¨¤·¤¿¡Ö£´¤Ä¤ÎÇË²õÅª¤ÊÎÏ¡×
¡Ø¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼¡¼¤¬Í½Â¬¤¹¤ëÌ¤Íè¡Ù¤Ï¡¢ÉÔ²ÄµÕÅª¤ÇÇË²õÅª¤Ê£´¤Ä¤ÎÄ¬Î®¤¬Áê¸ßºîÍÑ¤·¡¢À¤³¦¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡°Û¼¡¸µ¤ÎÅÔ»Ô²½¡§¥¢¥¸¥¢¤Ø¤Î½Å¿´²óµ¢¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤Ç¤ÎÅÔ»Ô½¸Ãæ¡£
¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î²ÃÂ®¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¼´¤Ëµ»½Ñ³×¿·¤ÈÉáµÚ¤¬Àã¤À¤ë¤Þ¼°¤Ë²ÃÂ®¡£
£ÃÏµåµ¬ÌÏ¤ÎÏ·²½¡§½ÐÀ¸Î¨Äã²¼¤ÈµÞÂ®¤Ê¹âÎð²½¡£2030Ç¯¤Ë¤Ï34¤«¹ñ¤¬¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼Ï·¿Í¹ñ¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¤À¤³¦¤ÎÁê¸ß·ë¹çÅÙ¤Î¹â¤Þ¤ê¡§ËÇ°×¡¢¶âÍ»¡¢¥Ò¥È¤ä¾ðÊó¤Î°ÜÆ°¤¬²ÃÂ®¤·¡¢Ê£»¨²½¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÁê¸ß°ÍÂ¸¡£
3¡¥¡Ø¶áÌ¤ÍèÍ½Â¬2025¡Ù¤¬¼¨¤·¤¿²ÝÂê·²
Æ±½ñ¤Ï£¶¤Ä¤Î¡Ö²ÝÂê¡Ê¥¤¥·¥å¡¼¡Ë¡×¤òÄóµ¯¤·¤¿¡£
¡¿Í¸ý¡¦¼Ò²ñÌäÂê¡§À¤³¦Åª¤Ê¹âÎð²½¤È¡Ö¥¨¥¤¥¸¥ì¥¹¼Ò²ñ¡×¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¡£
¢ÅÔ»Ô¤Î´íµ¡¤ÈÄ©Àï¡§¥¤¥ó¥Õ¥éÉÔÂ¡¢µï½»ÃÏÁÓ¼º¡¢ÅÔ»Ô´Ö¶¥Áè¡£
£ÇÆ¸¢¹½Â¤¤ÎÊÑÍÆ¡§¸¢ÎÏ°ÜÆ°¡¢À¯ÉÜ±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÄã²¼¡¢Ä¶Ï¢·ë¼Ò²ñ¡£
¤»ñ¸»¤È´Ä¶¤Î·üÇ°¡§»ñ¸»É¯Ç÷¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯±øÀ÷¡¢¿©ÎÁÇÑ´þ¡£
¥´ë¶È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë»ëÅÀ¡§ÌÜÅª½Å»ë¡¢¥Ç¡¼¥¿²ÁÃÍ¤ÎÂæÆ¬¡£
¿Í¸ýÌäÂê¡¢ÅÔ»ÔÌäÂê¡¢´Ä¶ÌäÂê¡¢´ë¶È¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÀÅÀ¤Ï¡¢º£¤Ê¤ªÁ¯ÌÀ¤Ë»Ä¤ë¡£
4¡¥Æü·ÐBP¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Ö10¤Î¥á¥¬¥È¥ì¥ó¥É¡×
Æü·ÐBPÌ¤Íè¸¦µæ½ê¤Ï2017Ç¯¡¦2019Ç¯¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¡¢10¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£Àè¿Ê¹ñ¤ÎÏ·¿ê¡¢¿·¶½¹ñ¤ÎÀ®Ä¹¡¢µÞÀ®Ä¹¤ÎÉé¤Î±Æ¶Á »Ô¾ì¤Î¶¯Âç²½¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂæÆ¬ ¿Í¤Î¿´¤ò»»½Ð¤¹¤ëµ¡Ç½¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤ÎÁê¸ßÏ¢Æ°¤È¥¹¥Þ¡¼¥È²½ Æ¯¤Êý¤ÎÊÑÍÆ¤È¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É²½ ¿ÍÎà¤ÎÄ¶¿Í²½¡¢¹¬Ê¡¤ÈµÙÂ©¤ÎºÆÄêµÁ
ÇØ·ÊÎÏ³Ø¤È¤·¤Æ¡Ö¿Í¸ýÆ°ÂÖ¡×¡Öµ»½Ñ³×¿·¡×¡Ö»ñ¸»¡¦´Ä¶¡×¡Ö²ÁÃÍ´ÑÊÑ²½¡×¤òÀ°Íý¤·¤¿ÅÀ¤Ï¡¢ÂÎ·ÏÅª¤«¤ÄÂç¤¤¤Ë¼¨º¶Åª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
£µ¡¥ÂåÉ½Åª¥á¥¬¥È¥ì¥ó¥É½ñ¤ÎÍ½ÁÛ¤ÏÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤«
2025Ç¯¸½ºß¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÍ½Â¬¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÊý¸þÀ¤È¤·¤Æ¤ÏÅªÃæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î²ÃÂ®¡¢À¤³¦ÅªÁê¸ß°ÍÂ¸¡¢»ñ¸»À©Ìó¡£ ¤è¤¦¤ä¤¯¸²ºß²½¡§¹âÎð²½¤Î¿¼¹ï²½¡¢ÅÔ»Ô¥¤¥ó¥Õ¥éÉÔÂ¡¢Ãæ±ûÀ¯ÉÜ±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÄã²¼¡£ Ì¤¤ÀÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤â¤Î¡§¿ÍÎà¤Î¡ÖÄ¶¿Í²½¡×¤äÀ¸ÂÖÁàºî¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÎ°è¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÅö¤¿¤ê¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡×¡Ö¤Þ¤ÀÀè¡×¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë¡Ö¤Þ¤À¤éÌÏÍÍ¡×¤Î¸½¼Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
6¡¥¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥¬¥È¥ì¥ó¥É
°ìÊý¡¢2010Ç¯Âå¤ÎÂåÉ½ÅªÍ½Â¬½ñ¤¬¸«Æ¨¤·¤¿Ä¬Î®¤â¤¢¤ë¡£
¡¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ø¤ÎÈ¿Æ°¤ÈÊ¬ÃÇ¤ÎÉ½ÌÌ²½
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÅÐ¾ì¤ò¾ÝÄ§¤Ë¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥º¥à¡¦´Ä¶½Å»ë¡¦LGBT¶¦´¶¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥Ù¥é¥ë²ÁÃÍ´Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿È¯¤¬¸²Ãø²½¡£Àè¿Ê¹ñ¤Ç¤Î°ÜÌ±´÷Èò¡¢Ê¬ÃÇ¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÍ½Â¬¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢¼çÍ×¹ñ¼Ò²ñ¤Ç¤ÎÆó¶Ë²½¡½Ãæ´ÖÁØ¤ÎÎô²½
ÊÆ¹ñ¤ä²¤½£¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀè¿Ê¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ´ÖÁØ¤Î¹ØÇãÎÏ¤äÀ¸³è°ÂÄêÀ¤¬Äã²¼¡£ÉÙÍµÁØ¤ÈÄã½êÆÀÁØ¤Î³Êº¹¤¬³ÈÂç¤·¡¢¼Ò²ñÅªÆó¶Ë²½¤¬¿Ê¤ó¤À¡£¤³¤Î¹½Â¤ÅªÊÑ²½¤ÏÊ¬ÃÇ¤ÎÇØ·ÊÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥àÀ¯¼£¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤âÄ¾·ë¤·¤¿¡£
£¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ÈµÕÎ®¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ãá½ø
2022Ç¯°Ê¹ß¤ÎÀïÁè¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¶¡µëÌÖ¤Îº®Íð¤ò¾·¤¡¢²½ÀÐÇ³ÎÁ°ÍÂ¸¤¬°ì»þÅª¤ËµÕÎ®¤¹¤ë¸½¾Ý¤òÀ¸¤ó¤À¡£µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐ±þ¤ÎÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¸²ºß²½¤·¤¿¤¬¡¢2010Ç¯Âå¤ÎÍ½Â¬½ñ¤Ç¤ÏÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Ï·Ú»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤°ÂÁ´ÊÝ¾ãÂÎÀ©¤ÎºÆÊÔ¤ÈºâÀ¯¹½Â¤¤ÎÊÑÍÆ
¼«Í³¼çµÁ¿Ø±Ä¤Ï°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ëµð³ÛÅê»ñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢ËÉ±Ò»º¶È¤ÎºÆ¶½¤ÈºâÀ¯°µÇ÷¤ò¾·¤¤¤¿¡£ICT¤ä·ÐºÑ¤è¤ê¤â·³»ö¤È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤¬À¯ºö¤ÎÃæ¿´¤ËºÆÉâ¾å¤¹¤ëÄ¬Î®¤Ï¡¢Åö»þ¤Ï½½Ê¬¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥AI¤ÎµÞÂ®¤Ê¿ÊÅ¸¤È¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È
AI¤Î¿Ê²½¤ÏÅö»þ¤âÏÀ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2020Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ÎÀ¸À®AI¤ÎÇúÈ¯ÅªÉáµÚ¤Ï¡¢Í½Â¬¤òÄ¶¤¨¤ëÂ®¤µ¤Ç¼Ò²ñ¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¡£Ê¸¾ÏÀ¸À®¡¢²èÁüÀ¸À®¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°»Ù±ç¤Ê¤É¡¢ÃÎÅªÏ«Æ¯¤Î°ìÉô¤¬AI¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¸½¾Ý¤Ï¡¢´ûÂ¸»º¶È¤Î¹½Â¤¤ä¶µ°é¡¦Ï«Æ¯»Ô¾ì¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£AI¤ÏÃ±¤Ê¤ëµ»½Ñ¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡Ö¿Í´Ö¤ÎÌò³ä¤È¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦º¬¸»Åª¤ÊÌä¤¤¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
7¡¥·ë¸ì
Ì¤ÍèÍ½Â¬¤Ï¡Ö³°¤ì¤ë¡×¤³¤È¤òÁ°Äó¤ËÆÉ¤à¤Ù¤¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â2010Ç¯Âå¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥á¥¬¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Êý¸þÀ¤È¤·¤Æ¤ÏÅªÃæ¤·¤¿¡£ÅÔ»Ô²½¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¢¹âÎð²½¡¢´Ä¶¡¦»ñ¸»À©Ìó¤Ï¡¢º£¤äÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ëÉÔ²ÄµÕÅª¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤È¤·¤Æ¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÈ¿Æ°¡¢¼Ò²ñ¤ÎÆó¶Ë²½¤ÈÃæ´ÖÁØ¤ÎÎô²½¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¾×ÆÍ¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÉü¸¢¡¢¤½¤·¤ÆAI¤ÎµÞÂ®¤Ê¿ÊÅ¸¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÏÉÔ³Î¼ÂÀ¤òÁýÉý¤·¡¢½¾Íè¤Î¼Ò²ñÍ½Â¬¤ò°ìµ¤¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£
´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅö¤¿¤Ã¤¿Í½Â¬¡×¤òÁ°Äó¤Ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤Ä¤Ä¡¢¡Ö³°¤ì¤¿Í½Â¬¡×¤¬¼¨¤¹ÉÔ³Î¼ÂÀ¤ËÈ÷¤¨¤ëÆó½Å¹½¤¨¤Î»ÑÀª¤Ç¤¢¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Î¾ïÂÖ²½¡§°ì¤Ä¤ÎÌ¤ÍèÁü¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢Ê£¿ô¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¾ï¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£ ¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹Åê»ñ¡§ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÊ¬ÃÇ¤ËÈ÷¤¨¡¢½ÀÆð¤Ê¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥óÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£ ¿Íºà¤ÈAI¤Î¶¦¿Ê²½¡§AI¤¬ÃÎÅªÏ«Æ¯¤Ë¿»Æ©¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¿Í´Ö¤¬Ã´¤¦¤Ù¤ÎÎ°è¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢¶µ°é¡¦¥¹¥¥ëºÆ³«È¯¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¡£ ¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎºÆÀß·×¡§Æó¶Ë²½¤äÊ¬ÃÇ¤ÎÃæ¤Ç´ë¶È¤¬²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Ìò³ä¤òÌä¤¤Ä¾¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤äÊñÀÝÀ¤òÀïÎ¬¤Î¼´¤Ë¿ø¤¨¤ë¡£
2010Ç¯Âå¤ÎÌ¤ÍèÍ½Â¬¤ò¡ÖÅö¤¿¤Ã¤¿ÉôÊ¬¡×¤È¡Ö³°¤ì¤¿ÉôÊ¬¡×¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë²ó¸Ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤«¤é¡Ö¼¡¤ÎÌ¤ÍèÍ½Â¬¡×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£