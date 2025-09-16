8月末、イタリアから徳島に16歳の留学生がやって来ました。



始まったばかりの高校での学校生活と、ホストファミリーとの交流に密着しました。

■イタリア・サルデーニャ島から徳島へ

（阿波踊り会館）



イタリアからやってきたダビデ・チヌスさん、16歳。



地中海に浮かび、高級リゾート地として多くの観光客が訪れる、サルデーニャ島出身。

■日本の漫画やアニメが大好き

日本の漫画やアニメが大好きで、国際留学機関を通して8月末、半年間の留学のため日本にやってきました。

（イタリア人留学生・ダビデ・チヌスさん）

「日本は美しい国で人々も礼儀正しい。マンガやアニメでそれを見ていて、（留学への）大きなモチベーションだった」



そして、派遣先となった徳島での生活が始まりました。

ホストファミリーとして受け入れたのが、三好さん一家です。



（イタリア人留学生・ダビデ・チヌスさん）

「徳島に来た時に、『徳島は大きい街』と言ったら、彼女たちに笑われて、それがなぜなのかわからなかった」

「『徳島は小さい街だ』と言っていた」

■情熱だけを頼りに日本へ

ダビデさんはこれまで、日本語をほとんど学んだことがありません。



情熱だけを頼りに日本を訪れました。



そんなダビデさんの留学先は、城ノ内中等教育学校です。



高校1年生として、他の生徒と一緒にすべて日本語で毎日授業を受けています。



当然のことながら、日本語での授業を理解するのは難しいダビデさん。



そのため、翻訳のためにスマートフォンの使用が特別に許可されていて、授業を理解しようと頑張ります。



英語の授業では、先ほどの国語とは対照的に、生き生きとした表情で授業を受けるダビデさん。

（イタリア人留学生・ダビデ・チヌスさん）

「一番好きなのは英語、理解できる教科だから。（学校は）先生もクラスメイトも全部パーフェクト」



昼休み、つかの間の休憩時間は、ご飯を食べて友達と過ごします。



ホストファミリーの三好さんが作ってくれた、手作りのお弁当です。



友達にシェアしてもらった焼きそばも、箸を上手に使って食べます。

（記者）

「いつもどんな話をする？」



（クライメイト）

「アニメの話」

「今度見に行くしな」

「一緒に行くんですよ」

「鬼滅の刃の映画を」



（イタリア人留学生・ダビデ・チヌスさん）

「Yes」

■パソコン部に入部

放課後は部活動へ。



イタリアでプログラミングを勉強していたダビデさんは、パソコン部に入りました。



ここでは、来週広島で開かれる「宇宙エレベーターロボット競技会」に向けて、チームメイトと開発に取り組んでいます。



ダビデさんも、チームの一員として参加する予定です。





（帰宅）



晩ご飯はいつも三好さんの手作りですが、この日はダビデさんも「おにぎり」や「パスタ作り」を手伝いました。



（ホストファミリー・三好美幸さん）

「いいんじゃないダビデ、上手くなったよ」

「ジャパニーズピクルス 」

「どう？」



（イタリア人留学生・ダビデ・チヌスさん）

「おいしい」



（ホストファミリー・三好美幸さん）

「絶対うそ」



（イタリア人留学生・ダビデ・チヌスさん）

「NoNoNoNoNo」

■パスタには厳しい

基本的には日本食も好き嫌いなく食べているというダビデさんですが、やはりイタリア人。



パスタには厳しいようで、イタリアから持参したチーズとオリーブオイルを使って仕上げます。



「いただきます」



（ホストファミリー・三好初芽くん）

「ダビデなんでスプーンもっとん」

（ホストファミリー・三好美幸さん）

「パスタはお箸で食べたらいかんのやって」

「文化だわ文化それも」



「おにぎりも上手に食べよる」



（ホストファミリー・三好美幸さん）

「意外といけるよね日本食、白ご飯はたくさんは食べられないみたいで」

「味がないべたっとしたのは、イタリア人苦手らしくて」

「ソースかけたり、味がしないので、これをどう楽しんだらいいか分かってない」

「きっと帰るころには、白米のおいしさが分かると思います」



ダビデさんを温かく迎え入れている三好さんですが、ホストファミリーは完全にボランティアです。

（ホストファミリー・三好美幸さん）

「実は、私が高校生の時にホンジュラス共和国という、中米の国に彼と同じ団体で留学していたことがあった」

「その時も、完全に現地の方にホストファミリーをボランティアで受け入れていただいたので」

「今回も彼を受け入れることに抵抗はありませんでした。次につなげたいという気持ちです」

また、ダビデさんに徳島の文化や人との交流を楽しんでもらおうと、この日は阿波踊り会館を訪れました。



■世界中に友達を

（イタリア人留学生・ダビデ・チヌスさん）

「ホストファミリーは良い、彼らは優しい、なんの問題もなく過ごせている」

「一番の目標は、もちろんまずは日本語を学びたい」

「それに、イタリアや日本だけではなく、世界中の友達を作るのが目標」

16歳という年齢で、言葉や文化も異なる日本へと飛び込んだダビデさん。



日本での生活から何を学ぶのでしょうか。