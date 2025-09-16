¥í¥Ã¥ÁÃæ²¬¡¡Â³ÊÔ¤òÇ®Ë¾¤¹¤ëÄ«¥É¥é¤ò¹ðÇò¡Ö¤¼¤Ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤¡¡ª¡×¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥í¥Ã¥Á¡×¤ÎÃæ²¬ÁÏ°ì¡Ê47¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Â³ÊÔ¤òÇ®Ë¾¤¹¤ëÄ«¥É¥é¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÃæ²¬¤Ï¡ÖÍÂ¼²Í½ã¸æËÜ¿Í¤¬¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³3¡Ù¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ê¤é¡¢¤¼¤Ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤¡¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¼Ì¤ëÍÂ¼¤ÈÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¡¡½÷Í¥¤ÎÍÂ¼²Í½ã¤Ï¡¢12ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio¡Ü¡×¤Ë¤Æ¼«¿È¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ò¤è¤Ã¤³¡×¡Ê2017Ç¯¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±Ä«¥É¥é¤ÏÊüÁ÷¤«¤é2Ç¯¸å¤ËÂ³ÊÔ¤¬À©ºî¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³3¡Ù¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤À¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤¦»þ¤¬·Ð¤Á¤¹¤®¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊüÁ÷¤òÃæ²¬¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÇÆ±¤¸¤¯¡Ö¤Ò¤è¤Ã¤³3¡×¤òÇ®Ë¾¤·¡¢¡Ö¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³¡Ù¤«¤éÄ«¥É¥é¤ò¸«¤ë½¬´·¤¬¤Ä¤¤¤¿ËÍ¤Ï¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³¡Ù¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤â¤Ò¤è¤Ã¤³Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶¦´¶¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£