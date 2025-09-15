【PEANUTS】便利な窓付きダイアリーケースは、はやくもiPhone17に対応！
「PEANUTS／ピーナッツ CERTA フリップ窓付きダイアリーケース」が、Hamee公式オンラインストアにて発売中。全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では順次取り扱いとなる。便利なダイアリーケースを紹介する。
『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬のスヌーピーを中心に、彼らの友人や周囲を取り巻く個性豊かで様々なキャラクターが描かれた作品だ。その個性的なキャラクターと哲学的な内容は、現在に至るまで世界中で愛され続けている。
最新のiPhone17に対応したピーナッツデザインの「CERTA フリップ窓付きダイアリーケース」が展開中。
デザインは、「スヌーピー／オフホワイト／ドッグハウス」・「スヌーピー／タイル／バスタイム」・「スヌーピー／ベージュ／クッキー」の3種類。
スマートフォンを全面カバーできるダイアリーケースでありながら、閉じたままフリップの窓から時間や通知をさっと確認できる。また、ICカードの収納に便利なカード収納ポケット付き。カードポケット内には電波干渉除去シート入りで、そのままICタッチOKだ。
さらにマグネット式フリップで開閉がスムーズにでき、フリップがマグネットの力で背面に固定されるので操作時に片手で持ちやすくなっている。
＞＞＞フリップ窓付きダイアリーケースをチェック！（写真2点）
