『ふたりソロキャンプ』第11話 花夏との日々を思い返す厳
7月10日（木）よりTOKYO MXほかにて放送がスタートするTVアニメ『ふたりソロキャンプ』。第11話のあらすじと先行カットが公開された。
『ふたりソロキャンプ』は、独りを愛する孤高のソロキャンパー樹乃倉厳、34歳と、超初心者キャンパーで20歳の草野雫がキャンプ場で出会い、雫に強引に押し切られる形で、ふたりでソロキャンプをすることになる物語。
このたび、9月18日（木）放送の第11話「さようなら、厳くん」のあらすじと先行カットが公開された。
＜第11話：さようなら、厳くん あらすじ＞
雫とのふたりソロキャンプを終えた厳は、自分のアパート前で待っていた花夏と再会する。花夏はアメリカで舞台女優になる夢を叶えたが、うまくいかないこともあり仕事で日本に戻ってきていたのであった。花夏は、雫と偶然会ったことを胸にしまい、次の日曜、アメリカに帰ることを伝える。週末、厳は独りでキャンプをしながら、花夏と暮らした日々を思い返していた……。
＞＞＞第11話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
（C）出端祐大・講談社／「ふたりソロキャンプ」製作委員会
