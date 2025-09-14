この記事は2024年8月12日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

モバイルバッテリーでスマホを充電する時、ケーブルが邪魔だったり、スマホの操作がしづらかったり…なんてことはないですか？

「Anker Nano Power Bank」なら、端子とモバイルバッテリーが一体型になっているので、ケーブルいらずで充電ができます。

コンパクトなので、充電したままスマホを操作しやすく、持ち運びしやすいのも高ポイントなアイテムです。

ポケットにも入るコンパクト設計

折りたたみ式のライトニング端子とモバイルバッテリーが一体型になった「Anker Nano Power Bank（12W, Built-In Lightning Connector）」は、サイズは約77mmx37mmx25mm、重さは約99gとコンパクト設計。小さいバッグやポケットにも収まるので、外出する時の持ち運びにも便利です。

しかもコンパクト設計ながら5000mAhかつ12W出力で、iPhone 14をフル充電させることも可能。バッテリー本体を充電する時は、USB-Cポートで充電できます。

今使っているiPhoneケースを外すことなく、そのまま充電できるのも嬉しいポイントです。（※iFaceなどのケース下部が5mmを超える厚さのケース、ケーブル穴の幅が1.3mm未満のケースには非対応）

ケーブルレスでストレスフリー

モバイルバッテリーと端子が一体型なので、別でケーブルを持ち運ぶ必要がなく「ごめん、忘れちゃったからケーブルだけ貸して」なんてことはなくなります。

折りたたみ式のライトニング端子をiPhoneに挿すだけで充電できる、超便利アイテムです。ケーブルがない分操作性も上がり、充電しながら片手でのスマホ操作も問題なし。

MFi認証取得で安心して使える

MFi認証とは、アップルが他社製のアクセサリとiPod/iPad/iPhoneとの互換性を保証しているということです。たまに「このアクセサリは使用できません」と画面に表示されることはありませんか？

MFi認証を受けている商品は安全に充電できるので、安心して使えます。

ちなみにUSB-Cタイプの商品もあるので、こちらの「Anker Nano Power Bank（22.5W, Built-In USB-C Connector）」をお使いください。

Anker Nano Power Bank (12W, Built-In Lightning Connector) ( モバイルバッテリー 5000mAh 小型コンパクト)【MFi認証済/Power IQ 搭載/ライトニング端子一体型】 iPhone 14 / 13 / 12 シリーズ (ブラック) 3,990円 Amazonで見る PR PR 3,390円 楽天で見る PR PR 3,864円 Yahoo ショッピング で見る

