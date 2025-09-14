¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö³Î¼Â¤ËÀ®²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¡×¡¡úÄµ®ºÛ´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ë¡í°éÀ®Ç¯Âå¡í¤Î²ÁÃÍ¡Ö¥È¥Ã¥×¤È¤ä¤ë¤³¤È¤Ï°ì½ï¡×
µþÅÔ¤Î者µ®ºÛ¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¼«¿È¤Î»ØÆ³¼Ô¥¥ã¥ê¥¢
¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Î»Ø´ø´±½¢Ç¤5Ç¯ÌÜ¤ÇJ1¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÎÎ°è¤Þ¤ÇÃ£¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë者µ®ºÛ´ÆÆÄ¡£
¡¡¤½¤Î»ØÆ³¼Ô¥¥ã¥ê¥¢¤Ï2000Ç¯¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á¸µÀî±Ù»Ò¡Ë
¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿97Ç¯Ëö¤Ë¸½Ìò°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¡¢¥±¥ë¥óÂÎ°éÂç³Ø¤Ø2Ç¯´Ö¤ÎÎ±³Ø¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ë»ØÆ³¤·¤¿¤Î¤ÏÀîºê¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2002Ç¯¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤³¤«¤é°éÀ®Ç¯Âå¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢2005Ç¯¤ËÉë¤¤¤¿¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ç¤Ï2008Ç¯¤Þ¤Ç¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¡¦¥æ¡¼¥¹Ç¯Âå¤òÉý¹¤¯»ØÆ³¡£¤½¤³¤Ç»ØÆ³¤ò¤·¤¿1¿Í¤¬±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿ÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÎÃæ³ØÀ¸¤ò¶µ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢°éÀ®Ç¯Âå¤ÎºÇ½é¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤«¤é¤·¤¿¤é¥È¥Ã¥×¤Î´ÆÆÄ¤È°éÀ®¤Î´ÆÆÄ¤Ï¤ä¤ë¤³¤È¤Ï°ì½ï¡£Í×µá¤¹¤ëÈÏ°Ï¤¬°ã¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¼«ÂÎ¤ÏÁ´Á³¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÁª¼ê¤Î´é¿§¤äÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÆâÍÆ¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢±ÇÁü¤ò¸«¤»¤¿¤ê¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÁ°¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤ÏÅö»þ¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°éÀ®¤Ë¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç7¡Á8Ç¯´Ö¡¢´Ø¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Åö»þ¤Î¤³¤È¤â¤è¤¯»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é»ØÆ³¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤é¡ØÀäÂÐ¤Ë°éÀ®Ç¯Âå¤ò¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òµÒ´Ñ»ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤è¤¯¸«¤¨¤ë¡£µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È者´ÆÆÄ¤Ï¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°éÀ®Ç¯Âå½Ð¿È¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë1¿Í¤¬¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Î¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤À¡£2022Ç¯¤Þ¤ÇÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¹»¤Ç28Ç¯´Ö»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢Á´¹ñ¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¤Ø¤ÈÅÐ¤êµÍ¤á¤¿»Ø´ø´±¤Ï者´ÆÆÄ¤Î2¤ÄÇ¯²¼¡£2023Ç¯¤ÎÅ¾¿ÈÅö½é¤Ï¡Ö¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î´ÆÆÄ¤¬¥×¥í¤ÇÀ®²Ì¤ò»Ä¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢1Ç¯¤ÇJ2¥ê¡¼¥°¤Ç²¦¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î2024Ç¯¤Ï½é»²Àï¤À¤Ã¤¿J1¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ²¡¹¤ÈÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¡¢3°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥×¥í¤Ø¤ÎÆþ¤êÊý¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÊÉ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÊ§¿¡¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¹õÅÄ¤µ¤ó¤ÏÉ´ÀïÏ£Ëá¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ó¤«¤è¤ê²¿½½Ç¯¤âÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ØÆ³¼Ô¡£³Î¼Â¤ËÀ®²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢1¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ÆËèÇ¯¾å¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡Ø¥×¥í¤ÎÊý¤¬°Î¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¼«ÂÎ¤¬°ã¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¤À¤Ã¤Æ¡¢¥¢¡¼¥æ¥ë¥²¥ó¥È¤È¤«¥æ¡¼¥¹¤Î»ØÆ³¼Ô¤À¤Ã¤¿¿Í¤¬¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼¡¤ÎÇ¯¤Ë¥È¥Ã¥×¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤¢¤ë¡£¡Ê¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¡Ë¥È¥¥¥Ø¥ë¡Ê¸½¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½´ÆÆÄ¡Ë¤À¤Ã¤Æ¡¢»°ãø¡Ê·°¡Ë¤Î¤¤¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¡Ê¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¡Ë¥Ò¥å¥ë¥Ä¥é¡¼¤À¤Ã¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²¼¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤â¾¡Éé¤Î·Ð¸³¤Ï½½Ê¬¤ËÀÑ¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÍ¤¬20Âå¡¢30Âå¡¢40Âå¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ë¸À¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á»ØÆ³¼Ô¤¬»Å»ö¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÁª¼ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¡£Áª¼ê¤¬¤¤¤Æ½é¤á¤Æ»Å»ö¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤É¤Ã¤Á¤¬°Î¤¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡É¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£¡¦¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£¤Î´Ø·¸¡É¡£¥×¥í¤Î»ØÆ³¼Ô¤òÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£¤â¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ÈËÍ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È者´ÆÆÄ¤ÏÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡º£µ¨J¥ê¡¼¥°60¥¯¥é¥Ö¤Î»Ø´ø´±¤Î´é¤Ö¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢60Âå¤ÏÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î¾ëÊ¡¹À´ÆÆÄ¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Î¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¡¢¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤ÎÂçÌÚÉð´ÆÆÄ¡¢¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤ÎÀÐºê¿®¹°´ÆÆÄ¡¢ÆÊÌÚSC¤Î¾®ÎÓ¿Æó´ÆÆÄ¤é5¿ÍÄøÅÙ¡£¿ô¿Í¤Ç¡¢40Âå¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡者´ÆÆÄ¤ÈÆ±¤¸50Âå¸åÈ¾¤Ï¹õÅÄ´ÆÆÄ¡¢FCÅìµþ¤Î¾¾¶¶ÎÏÂ¢´ÆÆÄ¡¢¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Î¿¹»³²ÂÏº´ÆÆÄ¡¢¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Î²£Æâ¾¼Å¸´ÆÆÄ¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤ó¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
¡ÖËÍ¤¬¾ÅÆî¤Ç½é¤á¤Æ¥È¥Ã¥×¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï42ºÐ¤Î»þ¡£Ã¯¤â¤¬Ì¤·Ð¸³¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁª¼ê¤ä¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¡¦ÃÎ¼±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Ï¼ã¤¯¿¤Ó¤·¤í¤Î¤¢¤ë´ÆÆÄ¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤·¡¢¼ãÊÖ¤ê¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤³¤È¡£ËÍ¤é50Âå¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤éÀï¤¨¤ë´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤âÁ°¸þ¤¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯ÎðÁØ¤Î¹â¤¤¿Íºà¤¬¤º¤Ã¤È¥¤¥¹¤ËºÂ¤êÂ³¤±¤Æ¡¢¼ã¤¤¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤¤ÁÈ¿¥¤ä¶È³¦¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ËÍ¼«¿È¤Ï¼ÂÇ¯Îð¤è¤ê¤Ï¼ã¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ã¤¤»ØÆ³¼Ô¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£²¾¤Ë¡Ø¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î»Å»ö¤ò¥ê¥¿¥¤¥¢¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Î¼«Ê¬¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¸þ¾å¤·Â³¤±¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡者´ÆÆÄ¤Ï´ÆÆÄ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿º¢¤ÈÆ±¤¸¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÇÆü¡¹¤Î»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢±êÅ·²¼¤Î¥°¥é¥ó¥É¤ä¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÎ©¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¿É¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï¤³¤³3¤«·î¤Û¤É½µ2²ó¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£¥×¡¼¥ë¤Ç±Ë¤°µ¡²ñ¤âºî¤Ã¤Æ¡¢ÂÎÎÏ¶¯²½¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿´¿ÈÎ¾ÌÌ¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¾õÂÖ¤ÇµïÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤»ØÆ³¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¼«³Ð¤â¶¯¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÁª¼ê¤¬³¤³°¤Ø½Ð¤Æ¤¤¤¡¢J¥ê¡¼¥°¤â¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢ËÍ¤é»ØÆ³¼Ô¤âÀ¤³¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¤¤º¤ì²¤½£¤Ç»Ø´ø¤ò¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤òÌ´¤È¤«ÌÜÉ¸¤Ë»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¤â60ºÐ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Ä©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê者´ÆÆÄ¡£Èà¤¬µþÅÔ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¹â¡¹¤ÈÆ¹¾å¤²¤µ¤ì¤ëÆü¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯Ë¬¤ì¤ë¤Î¤ò¡¢º£¤Ï¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê¸µÀî±Ù»Ò / Etsuko Motokawa¡Ë