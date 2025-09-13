大谷は2打数無安打3四球で打率.279、山本は7回10奪三振1失点も12勝目お預け

【MLB】ジャイアンツ 5ー1 ドジャース（日本時13日・サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、敵地・ジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2打数無安打、3四球で連続試合安打は5で止まった。打率は.279。チームは延長10回にタナー・スコット投手がサヨナラ満塁本塁打を浴びて1-5で敗戦。連勝は4でストップした。パドレスが敗れたため、地区優勝へのマジックナンバーは「12」となった。

この日は通算265勝を誇るジャスティン・バーランダーとの対決。初回先頭は外角ボール球のチェンジアップに手を出して二ゴロ。3回2死は四球を選び、17試合連続出塁に伸ばした。5回2死は中飛に打ち取られた。

コンフォートの中越え11号ソロで同点に追いついた7回2死二塁、延長10回無死二塁と2打席連続で申告敬遠で勝負を避けられた。今季リーグトップの18個目の敬遠。敵地にも関わらずブーイングが響いた。続くベッツは右飛に倒れ、得点にはつながらなかった。

先発の山本由伸は7回1安打1失点と好投。バーランダーとの投げ合いで10三振を奪い、20者連続アウトを披露。堂々の投手戦を演じた。防御率2.66はリーグ3位となった。

チームは1-1の延長10回、1死満塁からベイリーにサヨナラ満塁弾を浴びて敗戦。衝撃の結末となってしまった。（Full-Count編集部）