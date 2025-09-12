¡ØCITY THE ANIMATION¡Ù¢ô11¡¡¾´ý¤Ë»ÄÎ±»×Ç°¡Ä¡ÄCITY¤Î²Æ¤¬¶î¤±¤Æ¤¤¤¯
7·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØCITY THE ANIMATION¡Ù¡£ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¡¢#11¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¢TOKYO MX¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢BS11¡¢AT-X¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¡¢Prime Video¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤ÎËÜºî¤Ï¡¢¤¢¤é¤ð¤±¤¤¤¤¤Á¸¶ºî¤ÎÉáÄÌ¤Î ¡ÉCITY¡É ¤Ë½»¤à¤Ê¤ó¤À¤«³Ú¤·¤¤¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÂ¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥é¥ó¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡£
TV¥¢¥Ë¥á¤ÏµþÅÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡¢²»³Ú¤Ï¥Ô¥é¥Ë¥¢¥ó¥º¤¬Ã´Åö¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ë¤ÏFurui Riho¡ØHello¡Ù¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ë¤ÏTOMOO¡ØLUCKY¡Ù¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æî±ÀÈþÄ»Ìò¤Ï¾®¾¾Ì¤²Ä»Ò¡¢¤Ë¡¼¤¯¤éÌò¤ÏËºê°¦À¸¡¢Àô¤ï¤³Ìò¤ÏÀÐÀîÍ³°Í¡¢¤Û¤«Â¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬½Ð±éÃæ¡£
¡ã#11 ¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
ÇÛ¿®ÍÑÆ°²è¤ò¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÇÏ¿¤ë¤Ë¡¼¤¯¤é¡£¤½¤³¤ËÆî±À¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¥È¥¤Ë¥Ä¥Á¥Î¥³¤Ë¤ß¤ß¤Í¤³¡£CITYºß½»¤ÎÀ¸¤Êª¤¿¤Á¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¡£¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¾´ý¥«¥Ã¥×¡×¤Ï¹ÓÅçÁá±ÀÈ¬ÃÊ¤Èº¸¸ÞÏ¯»ÍÃÊ¤ÎÂÐ¶É¡£Àè¤Ë¿´¤¬µÍ¤à¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¤À¡ª¡¡
¸ÅÆ»¶ñ¤Î»ÄÎ±»×Ç°¤¬¸«¤¨¤ëÅìÆ²¾¦Å¹Å¹¼ç¡¦ÅìÆ²¡£ÁÒ³Ù¤ÎÉÊ¤«¤éCITY½»¿Í¤¿¤Á¤Î»ÄÎ±»×Ç°¤ò³À´Ö¸«¤Æ¡Ä¡Ä¡£CITY¤Î²Æ¤¬¶î¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ä¡ä¡ä#11¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿11ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡Ë¤¢¤é¤ð¤±¤¤¤¤¤Á¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿CITY THE ANIMATION À½ºî°Ñ°÷²ñ
ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¢TOKYO MX¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢BS11¡¢AT-X¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¡¢Prime Video¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤ÎËÜºî¤Ï¡¢¤¢¤é¤ð¤±¤¤¤¤¤Á¸¶ºî¤ÎÉáÄÌ¤Î ¡ÉCITY¡É ¤Ë½»¤à¤Ê¤ó¤À¤«³Ú¤·¤¤¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÂ¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥é¥ó¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡£
Æî±ÀÈþÄ»Ìò¤Ï¾®¾¾Ì¤²Ä»Ò¡¢¤Ë¡¼¤¯¤éÌò¤ÏËºê°¦À¸¡¢Àô¤ï¤³Ìò¤ÏÀÐÀîÍ³°Í¡¢¤Û¤«Â¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬½Ð±éÃæ¡£
¡ã#11 ¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
ÇÛ¿®ÍÑÆ°²è¤ò¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÇÏ¿¤ë¤Ë¡¼¤¯¤é¡£¤½¤³¤ËÆî±À¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¥È¥¤Ë¥Ä¥Á¥Î¥³¤Ë¤ß¤ß¤Í¤³¡£CITYºß½»¤ÎÀ¸¤Êª¤¿¤Á¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¡£¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¾´ý¥«¥Ã¥×¡×¤Ï¹ÓÅçÁá±ÀÈ¬ÃÊ¤Èº¸¸ÞÏ¯»ÍÃÊ¤ÎÂÐ¶É¡£Àè¤Ë¿´¤¬µÍ¤à¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¤À¡ª¡¡
¸ÅÆ»¶ñ¤Î»ÄÎ±»×Ç°¤¬¸«¤¨¤ëÅìÆ²¾¦Å¹Å¹¼ç¡¦ÅìÆ²¡£ÁÒ³Ù¤ÎÉÊ¤«¤éCITY½»¿Í¤¿¤Á¤Î»ÄÎ±»×Ç°¤ò³À´Ö¸«¤Æ¡Ä¡Ä¡£CITY¤Î²Æ¤¬¶î¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ä¡ä¡ä#11¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿11ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡Ë¤¢¤é¤ð¤±¤¤¤¤¤Á¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿CITY THE ANIMATION À½ºî°Ñ°÷²ñ