ºÆ¤ÓÈÝ·è¤âÍ½»»¤ò¼¹¹Ô¤¹¤ë¹Í¤¨¡¡¾åÈÄÄ®¡Ö¿·¤´¤ß½èÍý»ÜÀß¡×Í½»»°Æ¡ÚÆÁÅç¡Û
¾åÈÄÄ®µÄ²ñ¤Ç9·î12Æü¡¢°¤ÇÈ»Ô¤È·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¿·¤´¤ß½èÍý»ÜÀß¤ÎÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Í½»»°Æ¤Ï11Æü¤ÈÆ±ÍÍ¡¢»¿À®¾¯¿ô¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤ÇÄ®Ä¹¤Ï²þ¤á¤Æ¡¢ÃÏÊý¼«¼£Ë¡¤Ê¤É¤òº¬µò¤ËÍ½»»¤ò¼¹¹Ô¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í½»»°Æ¤Ï¡¢¾åÈÄÄ®¤¬°¤ÇÈ»Ô¤È·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¿·¤´¤ß½èÍý»ÜÀß¤Î»ÜÀßÀ°È÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ìó4400Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÍ½»»°Æ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï11Æü¡¢¡ÖÀ°È÷Èñ¤ä±¿±ÄÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¬ÉÔ½½Ê¬¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¡¢»¿À®¾¯¿ô¤ÇÈÝ·è¡£
¤½¤·¤Æ12Æü¡¢¿³µÄ¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2ÅÙÌÜ¤ÎºÎ·è¤Î·ë²Ì¡¦¡¦¡¦¡£
¡ÊºäÅì ÂÙ¹¬ µÄÄ¹¡Ë
¡Ö»¿À®¤ÎÊý¤Ïµ¯Î©´ê¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Öµ¯Î©¾¯¿ô¤Ç¤¹¡£¤è¤Ã¤Æ¸¶°Æ¤ÎÄÌ¤êÈÝ·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
ºÆ¤ÓÍ½»»°Æ¤ÏÈÝ·è¡£
¤·¤«¤·¾¾ÅÄÄ®Ä¹¤Ï¡¢ÊÄ²ñ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¾åÈÄÄ®¡¦¾¾ÅÄÂîÃË Ä®Ä¹¡Ë
¡ÖÃÏÊý¼«¼£Ë¡Âè177¾ò¤ÎÂè2¹à¤Îµ¬Äê¤Ë¤¢¤ë¡¢¡ØÄ®Ä¹¤ÏµÁÌ³Åª·ÐÈñ¤ò»Ù½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ò¹à¡Ù¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¡¢¡Ê¿·¤´¤ß½èÍý»ÜÀßÀ°È÷¤ÎÉéÃ´¶â¤ò¡ËÁÈ¹ç¤ÎµÄ·è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»Ù½Ð¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
º£²ó¤ÎÍ½»»¤¬¡¢¿Í·ïÈñ¤äÉÞ½õÈñ¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¤¯¡ÖµÁÌ³Åª·ÐÈñ¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¡¢ÃÏÊý¼«¼£Ë¡¤òº¬µò¤Ë¡¢Ä®Ä¹¤Î¿¦¸¢¤Ç»Ù½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¾åÈÄÄ®¡¦¾¾ÅÄÂîÃË Ä®Ä¹¡Ë
¡Ö¤³¤Î»ö¶È¤ÏÄ®Ì±¤Î°Ù¤Ë·ç¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»ö¶È¡×
¡ÖÈÝ·è¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢½½Ê¬Àººº¤ò¤·¤Æ¤³¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×
¡ÊÍ½»»°Æ¤ËÈ¿ÂÐ¡¦ÉÙ±Ê»ÖÏº µÄ°÷¡Ë
¡Ö3²óÌÜ¤Ç¤è¡¢ÈÝ·è¤Ï¡£ÅÁ²È¤ÎÊõÅá¤òÈ´¤«¤ì¤¿¤éÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡ÊÍ½»»°Æ¤ËÈ¿ÂÐ¡¦´¥ ¿ò µÄ°÷¡Ë
¡ÖÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ª¤«¤·¤¤¡×
¡Ö¡ÊÁÈ¹ç¤ÏÀ°È÷Èñ¤ä±¿±ÄÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ëº¬µò¤òÁ´¤¯ÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×
¡Ö¤³¤ì¤«¤éÂ³¤¤¤ÆµÄ²ñ¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤¿¤é¡¢Ä®Ä¹¤Î¸¢¸Â¤Ç»Ù½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×
¡Ö¾åÈÄÄ®¤Î°Ù¤Ë¤Ï¡Ê¹°è¤´¤ß½èÍý¤«¤é¡ËÃ¦Âà¤â¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
12Æü¤Î¾åÈÄÄ®¤ÎÆ°¤¤ò¼õ¤±¡¢°¤ÇÈ»Ô¤ÎÄ®ÅÄ¼÷¿Í»ÔÄ¹¤Ï¡¢»Í¹ñÊüÁ÷¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö¾åÈÄÄ®Ä¹¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£18Æü¤ÎµÄ²ñºÇ½ªÆü¡¢»ÔµÄ²ñ¤Ë»ä¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¡¢¹°è¤´¤ß½èÍý¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò·è¤á¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£