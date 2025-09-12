【Chrono Gear: Warden of Time】 9月12日発売 通常価格：1,800円 ローンチセール価格：1,440円（20％OFF、9月19日まで）

カバーの子会社CCMCは、Steam用横スクロール2Dアクションゲーム「Chrono Gear: Warden of Time」を9月12日に発売。通常価格は1,800円で、9月19日まで20％OFFの1,440円となるローンチセールを行なっている。

本作は、、Team Chrono Gearおよび、GalaxyTrailが開発した同社のホロライブプロダクション二次創作ゲームブランド「holo Indie」最新作。プレイヤーは、時間を「加速」「減速」させる能力を持つ主人公・クロニーを操作し、ボスとの戦闘やステージギミックの謎解きをしていくこととなる。

難易度は3段階用意されているほか、タイムアタックやハイスコア、探索要素なども盛り込まれているのに加え、数十曲以上のリミックスされた楽曲なども収録されている。また、「ホロライブファンなら思わずニヤリとしてしまう演出や小ネタ」なども用意されている模様だ。

□Steam「Chrono Gear: Warden of Time」

【新作ゲーム『Chrono Gear: Warden of Time』(クロノギア)最新Trailer【holo Indie】】【ストーリー】

あなたは時の監視者、オーロ・クロニー。宇宙で最強の存在になりたいというあなたの願望が、時間軸を保存する力を秘めたアーティファクト「クロノギア」を生み出した。

しかし、力あるところに悪意あり。邪悪なアルター・ラプラスとの激闘の末、クロノギアは粉々に砕かれ、ゴールデンギアとして星々に散り散りになってしまう。

宇宙を崩壊させた闇に立ち向かい、ゴールデンギアを探し出し時空を修復する旅に出よう。

(C) COVER (C) CCMC Corp.