Vシネクスト『仮面ライダーガヴギルティ・パルフェ』ゲストに『ゲキレン』荒木宏典
Vシネクスト『仮面ライダーガヴギルティ・パルフェ』のゲストキャスト情報が到着！ 『ゲキレン』理央役荒木宏典のほか、板橋駿谷や田淵累生、トレンディエンジェルのたかしらが出演する。
☆ゲストキャラクターをチェック！（写真5点）＞＞＞
特撮番組『仮面ライダーガヴ』のVシネクスト『仮面ライダーガヴギルティ・パルフェ』ゲストキャスト4名が発表された。
＜Vシネクスト『仮面ライダーガヴギルティ・パルフェ』イントロダクション＞
人間と ”グラニュート” の間に生まれた青年・ショウマは、人間の世界で仮面ライダーガヴとして戦い、ストマック社やグラニュート界の大統領ボッカ・ジャルダックを追いつめ、闇菓子をこの世から消し去ることに成功した。
ショウマは人間界で、闇菓子に代わる「光菓子」の研究を進め、絆斗はフリーライターとして、仮面ライダーたちの戦いの日々の記録を残すべく、いまも取材を続けていた。そしてラキアはひとり、グラニュート界に残った。
しかし、平穏だった人間界で新たな事件が発生、ショウマをふたたび戦いの場へと急がせる。絆斗の身体に起こった、重大な異変とは？
そして人間界で生き残っていた、大統領令嬢リゼル・ジャルダックの現在は？
ここに、お菓子の仮面ライダーたちの、最後の戦いが始まった……！
そんな本作に登場する、お金次第で訳アリ患者を受け入れる謎の医者・狩藤綾巳役を演じるのは、2007年放送テレビ朝日『獣拳戦隊ゲキレンジャー』にて敵の流派・臨獣拳の首領である理央役を演じ注目を集める新木宏典。ミュージカル『刀剣乱舞』や『ヒプノシスマイク‐Division Rap Battle‐』Rule the Stageなど舞台中心に幅広く活躍している。
そして狩藤の病院に勤め、柔和な雰囲気を持つ看護師・沙和村超太郎役には、2019年NHK連続テレビ小説『なつぞら』で高校生の番長役を演じ話題となり、映画『花まんま』やNHK大河ドラマ『青天を衝け』、連続テレビ小説『あんぱん』など、幅広く活動している板橋駿谷。
人間界でリゼルと行動を共にするググナ役には、舞台『刀剣乱舞』、舞台『文豪ストレイドッグス』『ライドカメンズThe STAGE』などの多くの舞台で活躍している田淵累生。
さらに人間界に残されたグラニュート・カワ役には ”特撮大好き芸人” として、自身も特撮をこよなく愛するたかし（トレンディエンジェル）がゲストとして出演する。
荒木宏典からは「仮面ライダーの現場に参加させていただきました。懐かしく感じながらも、とても新鮮で、楽しませていただきました。「メガネをかけた医者」これだけで、ガヴファンの方には予想するには十分な情報だと思います。楽しんで見ていただけると幸いです」とのコメントが寄せられている。
4人がショウマや絆斗たちと、どう関わっていくのか……今後の情報にも乞うご期待！
（C）2025 石森プロ・ADK EM・バンダイ・東映ビデオ・東映
（C）2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
☆ゲストキャラクターをチェック！（写真5点）＞＞＞
特撮番組『仮面ライダーガヴ』のVシネクスト『仮面ライダーガヴギルティ・パルフェ』ゲストキャスト4名が発表された。
＜Vシネクスト『仮面ライダーガヴギルティ・パルフェ』イントロダクション＞
人間と ”グラニュート” の間に生まれた青年・ショウマは、人間の世界で仮面ライダーガヴとして戦い、ストマック社やグラニュート界の大統領ボッカ・ジャルダックを追いつめ、闇菓子をこの世から消し去ることに成功した。
ショウマは人間界で、闇菓子に代わる「光菓子」の研究を進め、絆斗はフリーライターとして、仮面ライダーたちの戦いの日々の記録を残すべく、いまも取材を続けていた。そしてラキアはひとり、グラニュート界に残った。
しかし、平穏だった人間界で新たな事件が発生、ショウマをふたたび戦いの場へと急がせる。絆斗の身体に起こった、重大な異変とは？
そして人間界で生き残っていた、大統領令嬢リゼル・ジャルダックの現在は？
ここに、お菓子の仮面ライダーたちの、最後の戦いが始まった……！
そして狩藤の病院に勤め、柔和な雰囲気を持つ看護師・沙和村超太郎役には、2019年NHK連続テレビ小説『なつぞら』で高校生の番長役を演じ話題となり、映画『花まんま』やNHK大河ドラマ『青天を衝け』、連続テレビ小説『あんぱん』など、幅広く活動している板橋駿谷。
人間界でリゼルと行動を共にするググナ役には、舞台『刀剣乱舞』、舞台『文豪ストレイドッグス』『ライドカメンズThe STAGE』などの多くの舞台で活躍している田淵累生。
さらに人間界に残されたグラニュート・カワ役には ”特撮大好き芸人” として、自身も特撮をこよなく愛するたかし（トレンディエンジェル）がゲストとして出演する。
荒木宏典からは「仮面ライダーの現場に参加させていただきました。懐かしく感じながらも、とても新鮮で、楽しませていただきました。「メガネをかけた医者」これだけで、ガヴファンの方には予想するには十分な情報だと思います。楽しんで見ていただけると幸いです」とのコメントが寄せられている。
4人がショウマや絆斗たちと、どう関わっていくのか……今後の情報にも乞うご期待！
（C）2025 石森プロ・ADK EM・バンダイ・東映ビデオ・東映
（C）2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映