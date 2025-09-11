【ちいかわ】ちょっとハードで切なくて……だから笑顔がより可愛い♪「ねんどろいど」再登場！
『ちいかわ』から、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」がねんどろいどで再登場！ 笑顔が可愛い3人組をお手元で愛でない？
☆ねんどろいど『ちいかわ』のイメージ（写真17点）＞＞＞
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノがX（旧Twitter）に投稿している人気漫画。2020年に連載が開始され、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子供まで幅広い人気を博し、フォロワーは現在までで380万人を突破してる。2022年4月からフジテレビの『めざましテレビ』内でショート作品としてテレビアニメ化、さらなる人気と知名度を獲得した。
ご紹介するアイテムは、マックスファクトリーより再販が決定した「ねんどろいど ちいかわ」。
ラインナップは「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」の3種類で、手足に磁石を使用することで違和感なく自由にポージングすることが可能になっている。
「ちいかわ」は表情パーツは「笑顔」「にっこり顔」「泣き顔」、オプションパーツは「さすまた」「ポシェット」など。
「ハチワレ」の表情パーツは「笑顔」「にっこり顔」「ってコト！？顔」、オプションパーツは「さすまた」「カメラ」ほか。
「うさぎ」の表情パーツは「笑顔」「フゥン顔」「白目顔」、オプションパーツは「討伐棒」「ぶんぶん腕」「組み腕」ほかが付属する。
現在ホビー通販「あみあみ」にてお取り扱い中！
可愛い切ない『ちいかわ』ワールドをお手元で展開させてみてね。
（C）ナガノ / ちいかわ製作委員会
