今回登場するのは、FIDIAグループのFIDIA SOLUTIONSで営業担当を務める岡田将司氏。3度の転職を経験した岡田氏が、「仲間力」に救われた体験を聞いた。

「人を支えたい」と始めた仕事で、自分が壊れた

――岡田さんはFIDIA SOLUTIONSに入社する前、何度か転職を経験されたそうですね。転職を考えたきっかけは何だったのでしょうか？

岡田将司（以下、岡田）：一社目では、人間関係の板挟みに苦しみました。上司と現場の間で立場が難しく、仲間が次々と辞めていく状況でした。自分もすり減っていきながら、「こんな時に仲間を支えられる人になりたい」と強く思ったんです。

その気持ちから会社を辞めて心理学を学び、心理カウンセラーの資格を取得しました。

――その後、心理ケアの資格を活かして働かれたんですね。

岡田：はい。保育関連の仕事に就いたのですが、続いたのは半年だけでした。No.2の立場で入社したんですが、トップの方とまったく合わず…。

その方は優秀で本部から表彰される方でしたが、仕事が終わった後に毎晩2時間以上も怒鳴り続けるんです。

終電まで続く叱責に、精神的に追い込まれてしまいました。

「つらい思いをしている人の心をケアしたい」という気持ちで入った仕事で、自分自身が壊れてしまいました。

無職の1年――人生の底を実感

――退職後はどのように過ごされたのでしょう？

岡田：最初は「もう行かなくていいんだ」と解放感がありました。周囲も「よく頑張った」と声をかけてくれましたしね。

でも、気付けば1ヵ月、3ヵ月、半年と過ぎ、次第に社会復帰の仕方がわからなくなっていきました。

それに転職歴や無職の時間が不利になって、転職活動もうまくいかない。

落ち込みました。髪もヒゲも伸び放題で、身だしなみにすら気が回らない。まさに、人生の底に触れたように感じた1年でした。

信じてくれる人の言葉が

再起のきっかけに

――そこから、どうやって立ち直ったのでしょうか？

岡田：当時、同棲していた彼女に「別れたほうがいい」と伝えたんです。「自分は彼女を支えられない」と感じて。そしたら「じゃあ結婚しよう」って言われて。

「今が一番しんどい時期なら、これ以上は悪くならない。きっときっかけが必要なんだよ」と言ってくれたんです。

驚きましたね。自分では将来性なんてないと思い込んでいたのに、ここまで信じてくれる人がいるんだと。

その言葉で「頑張ろう」と心から思えました。それからの仕事探しを頑張れたのは、正直、「結婚式の時に勤め先を言われても恥ずかしくないようにしなきゃ」というのもあるんですけどね。

その時に「結婚式までに仕事を見つけよう」という明確な目標が生まれました。

「仲間力」が背中を押す

岡田：森社長の『スタートアップ芸人』にも、どん底の時期が描かれています。

落ち込んで家にこもり、身だしなみも乱れて…。自分と重なって、とても共感しました。

そこから脱出できたのも、信じてくれる仲間の言葉だった。森社長はそれを「仲間力」と表現されていますが、僕自身もまさにそれに救われたんです。

一人で頑張ろうとする人ほど、壁にぶつかって孤独になりがちです。

そんな時こそ、仲間の存在を意識してみてほしい。

自分の可能性を信じてくれる人がいると、必ず前に進めます。

「仲間力」は、特別な人にだけ備わっているものではありません。

自分の周りにある小さなつながりや、信じてくれる一言に目を向けてみること。それが、どん底から抜け出すきっかけになります。

一人で頑張りがちな人には、ぜひこの「仲間力」を意識してほしいです。

『スタートアップ芸人』にはそのヒントが詰まっていると思います。

