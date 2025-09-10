県内の中学生が弁論の技術を競う大会が9月10日に徳島市で開かれ、10人の生徒が日常生活の中で感じていることなどを熱く語りました。



この大会は、中学生の健全育成と非行防止を目的に、青少年育成県民会議などが毎年開いているもので、2025年で71回目です。



今回は、県内各地で行われた予選で選ばれた10人の中学生が出場し、5分間という限られた時間の中、日常生活の中で感じていることなどを熱く語りました。





題名「人と真剣に向き合う」（岩倉中学校 2年・吉野 みな美 さん）「加害者を生まないために、私たちは傍観者になるのではなく、相手の気持ちを大切にし、真剣に人と向き合っていくことが大切です」題名「SNSと生きる私たちへ」（富田中学校 2年・藤川 颯介 さん）「相手の意見も聞くことで、改めて自分の意見と比べ、新たな考えにたどり着くことができるようになった」題目「『ありがとう』があふれる社会に」（阿波中学校 3年・大野 夏歩 さん）「相手の困難に寄り添う言葉は、支え合う社会への第一歩なのではないかと思いました」題名「今、私にできること」（羽ノ浦中学校 3年・湯浅 栞菜 さん）「今私にできること、それは身近な問題に目を背けず、正しい知識を身につけ発信する。これが私の使命です」審査の結果、最優秀賞には鳴門教育大学附属中学校2年の、喜多 花衣さんが選ばれました。題名「言動は自分の心そのもの」（鳴門教育大学附属中学校2年・喜多 花衣さん）「私は言葉や行動にうつし出される自分の心が、誰かの幸せを支え、明るい未来へとつながるような存在でありたい」「そのために私はこれからも自分の弱さと向き合い、言葉を磨き行動を積み重ねていく」喜多さんは今後、中四国ブロックの選考で選ばれると、11月に行われる全国大会へ出場することになります。