【実名公開】カラオケ割引＆利回り4％超！ プロが選ぶ「趣味と実益」の優待株2選

元消防士が株式投資で築いた資産は、なんと8億円！ 三重県在住の専業投資家・かんち。49歳で早期退職してからというもの、生活費のすべてを株の配当金でまかなっている。その配当金の総額は、なんと年間2000万円超え。高配当株と株主優待株を組み合わせた「買ったらほとんど売らない」という手間のかからない“ほったらかし投資術”は、初心者の新NISAにも参考になる。「その投資術を知りたい！」と、長年著作の刊行を期待されていたものの、すべて断ってきた投資歴40年のベテランが、初めて著した話題の書『ほったらかしで年間2000万円入ってくる 超★高配当株 投資入門』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものをお送りする。

オススメの株主優待株

オススメの株主優待株を紹介します。長年の投資経験から、「いまならこの株がいい」と思って選んだ銘柄です。

まだ経験の浅い投資初心者でなくても、投資先の銘柄選びに迷うことがあるでしょう。拙著『ほったらかしで年間2000万円入ってくる 超★高配当株 投資入門』（ダイヤモンド社）のPART1でお伝えしている「5つのステップ」で投資先候補を絞り込んだとしても、最後の決断をためらうケースがあるかもしれません。

そこで、株主優待株のなかから、具体的なオススメ銘柄を紹介します。

コシダカホールディングス（2157）

株価上昇を期待しない優待株

「カラオケまねきねこ」を運営するカラオケ事業会社

［東証］プライム ［株価］1413円 ［最低購入額］約14万1300円 ［配当利回り］1.70％

PER（株価収益率）15.46倍 PBR（株価純資産倍率）3.30倍

かんちのひと言コメント

居抜き物件への出店に積極的で、全国各地に「カラオケまねきねこ」を展開しています。コロナ禍では業績がガクンと落ち込みましたが、コロナ禍の落ち着きとともに少しずつ売り上げを回復しました。株主優待は、やはりまねきねこの割引券。カラオケ好きには、ありがたいです。

※株主優待の詳細は、同社HP（株主優待）にてご確認ください。

高千穂交易（2676）

株価上昇を期待しない優待株

エレクトロニクス機器に技術的な付加価値を加える技術商社

［東証］プライム ［株価］1977円 ［最低購入額］約19万7700円 ［配当利回り］4.07％

PER（株価収益率）24.51倍 PBR（株価純資産倍率）2.29倍

かんちのひと言コメント

万引き防止システムや監視カメラといった商材に“技術”という付加価値を加えて販売する商社です。なんと「ROE（自己資本利益率）3期平均8％達成まで配当性向100％」を標榜しており、株主に優しい会社です。配当利回りも悪くないですから、業績がやや横ばい〜緩やかな向上であっても人気のある銘柄です。

※株主優待の詳細は、同社HP（株主優待制度）にてご確認ください。

※本稿は、『ほったらかしで年間2000万円入ってくる 超★高配当株 投資入門』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。