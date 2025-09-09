自分へのご褒美ギフトに♪千賀健永も愛用しているヘアドライヤー「好きなんですよ」

Kis-My-Ft2・千賀健永さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【【抜き打ち】千賀健永のバッグの中身を突然チェック 千賀健永1泊2日の出張パッキング公開！』という動画を投稿。1泊2日の出張用バッグの中身を公開する中で、愛用している美容家電を紹介してくれました！

動画内で、千賀さんがバッグから取り出したアイテムがこちら。

◼︎レプロナイザー

バイオプログラミング / レプロナイザー 7D Plus 税込79,200円（公式サイトより）

濡れた髪を乾かすのはもちろんのこと、乾いた髪には“髪の美容機器”として使える商品。

根元が立ち上がりにくい、髪割れしやすい、ハリやコシが欲しいなどのお悩みに。髪の流れに沿って冷風と温風を繰り返し頭皮に当てると、美しく仕上げることができます。

千賀さんは、「ホテルって場所によってはドライヤーがどんなドライヤーかわからないじゃないですか」「自分の髪に合わないドライヤーの時の場合、結構僕テンション下がるんですよ」とコメント。

そして、「だから僕、結構ドライヤーを持っていくことがある」と、こちらのドライヤーを披露し、「好きなんですよ」と、日頃から愛用していると教えてくれました！

ヘアスタイルが決まると、1日気分よく過ごせるものですよね♪自分へのご褒美プレゼントとして、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか？

■動画もチェック

動画ではこのほかにも、千賀さんが持参した美顔器やフェイスパックを教えてくれる場面も！ぜひチェックしてみてくださいね。