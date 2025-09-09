【SAKAMOTO DAYS】第21話 暴走した軟柔に窮地に追い込まれる
全世界累計発⾏部数1500万部突破の『週刊少年ジャンプ』連載人気作『SAKAMOTO DAYS』。毎週⽉曜24時からテレ東系列ほか、Netflixほか配信サービスにて放送中のTVアニメ第2クールがいよいよJCC編入試験編に突入！ 第21話のあらすじと場面カットが公開された。
⽇常×⾮⽇常の殺し屋ノンストップアクションTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』は、鈴⽊祐⽃による同名漫画を原作としたアニメーション作品。
元・伝説の殺し屋である坂本太郎が、愛する家族との平和な日常を守る為、仲間と共に迫りくる刺客と戦う、殺し屋ソリッドアクションストーリー。
坂本たちが大暴れする日常×非日常の殺し屋ノンストップアクションだ。
第1クールは坂本たちが、謎の人物 ”✕（スラー）” が放つ強靭な殺し屋たちを圧倒的な戦闘力と団結力で次々に打ち倒して終幕。そして、待望の第2クールがいよいよ開幕！
このたび、放送に先駆けて第20話のあらすじと場面カットを公開。
三次試験”しっぽ取り合戦”で坂本と別チームとなったシンは、⾃⾝の成⻑を⽰そうと奮闘するが、⻁丸との対戦で思わぬ波乱に。
⼀⽅、坂本はJCC 時代の同期、⾚尾リオンの姪・晶から、消息不明のリオン捜索を託される。そんな中、✕（スラー）⼀派が暗躍。試験会場は混乱へと陥る……。
第21話のあらすじはこちら！
＜第21話「ハードモード」＞
新たな組織メンバーをスカウトする為、動き出した✕（スラー）たち。楽が遠隔操作する軟柔が、試験会場で暴走を始め、受験生や試験官に襲いかかる！ 会場が混乱に陥る中、シンは決死の覚悟で軟柔に立ち向かう。真冬や虎丸に加え、今まで大人しかった加耳も助太刀し、連携プレーで対抗する！ しかし、軟柔の強さを前に、シンたちは窮地に追い込まれてしまい……。
（C）鈴⽊祐⽃／集英社・SAKAMOTO DAYS 製作委員会
