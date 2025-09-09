【ポケモン×PRONTO＆È PRONTO】テーマは「旅」☆SPメニュー＆グッズが展開
カフェチェーン店「PRONTO（プロント）」「È PRONTO（エプロント）」から、『ポケモン』のスペシャルメニューが新登場！ スタイリッシュなデザインが魅力のオリジナルグッズも展開される。
☆ポケモンスペシャルメニューやグッズなどのイメージをチェック！（写真18点）＞＞＞
大人気ポケモンスペシャルメニューが、今年もプロント＆エプロントにやってくる！
今年のテーマは「旅」。様々なポケモンをイメージしたスペシャルドリンク3品、パスタとスイーツのスペシャルフード4品が新登場。
スペシャルドリンクはルビーチョコレートラテ、ココナッツブルーラテ、ゆずレモンスカッシュの3種類。
ポケモンのオリジナルカップで提供され、ポケモンがデザインされたストロータグが付属する。
スペシャルドリンクをご注文の方1杯につき、ポケモンオリジナルクリアカード（全10種）がランダムで1枚プレゼントされる。
スペシャルフードはラタトゥイユカルボナーラ、ミートクリーム生パスタ、クロワッサンサンド（ブルーベリーヨーグルト）、フランボワーズと苺のケーキの4品。それぞれモチーフとなったポケモンのピック付き。
スペシャルフードご注文の方1品につき、ポケモンオリジナルアクリルキーホルダー（全7種）をランダムで1つプレゼント。
さらに、ポケモンスペシャルメニューはすべてテイクアウト可能！
テイクアウトおよびオリジナルグッズを購入のお客様には、ポケモンオリジナルショッパーでお渡しされる。こちらは1会計につきお一人様1枚までのお渡しとさせていただきます。各店なくなり次第終了となるのでご注意を。
また、ラゲッジタグやポリキャンバストートバッグなど旅やレジャーのおともにぴったりなオリジナルグッズを展開。
「ポケモンオリジナル耐熱ガラスマグカップ」や「ポケモンオリジナルウッドキャップ・ステンレスボトル」のほか、ロンT やラゲッジタグ、トートバッグなどもラインナップ。
プロント・エプロントのお店でしか買えないアイテムなので、お見逃しなく。
フォトスポットとしても注目のポケモン装飾の店舗は、今年はエリアを拡大して、東京・埼玉・千葉・愛知・大阪・福岡・北海道の7店舗で展開されるので、お楽しみに！
さらにスペシャルメニューの登場を記念して、プロント公式X（旧Twitter）では素敵な賞品が当たる「フォロー＆リポスト（リツイート）キャンペーン」も実施される。プロント公式X（旧Twitter）（@PRONTO_pr）をフォローし対象のポストをリポスト（リツイート）してご参加いただける。
キャンペーンは第1弾、第2弾と2回に分けて開催。
第1弾は10月1日（水）〜10月14日（火）の期間で開催、抽選で「ポケモンオリジナルクリアカードコンプリートセット（10名様）」、もしくは「ポケモンオリジナルポリキャンバストートバッグ＋ラゲッジタグセット（5名様）」がプレゼントされる。
第2弾は10月31日（金）〜11月13 日（木）の期間で開催、「ポケモンオリジナルアクリルキーホルダーコンプリートセット（10名様）」もしくは「ポケモンオリジナルロングスリーブＴシャツ（Mサイズ）（5名様）」がプレゼントされる。
スペシャルメニューとあわせて、キャンペーンもチェックしてみてはいかがだろう。
（C）2025 Pokémon（C）1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
☆ポケモンスペシャルメニューやグッズなどのイメージをチェック！（写真18点）＞＞＞
大人気ポケモンスペシャルメニューが、今年もプロント＆エプロントにやってくる！
今年のテーマは「旅」。様々なポケモンをイメージしたスペシャルドリンク3品、パスタとスイーツのスペシャルフード4品が新登場。
ポケモンのオリジナルカップで提供され、ポケモンがデザインされたストロータグが付属する。
スペシャルドリンクをご注文の方1杯につき、ポケモンオリジナルクリアカード（全10種）がランダムで1枚プレゼントされる。
スペシャルフードはラタトゥイユカルボナーラ、ミートクリーム生パスタ、クロワッサンサンド（ブルーベリーヨーグルト）、フランボワーズと苺のケーキの4品。それぞれモチーフとなったポケモンのピック付き。
スペシャルフードご注文の方1品につき、ポケモンオリジナルアクリルキーホルダー（全7種）をランダムで1つプレゼント。
さらに、ポケモンスペシャルメニューはすべてテイクアウト可能！
テイクアウトおよびオリジナルグッズを購入のお客様には、ポケモンオリジナルショッパーでお渡しされる。こちらは1会計につきお一人様1枚までのお渡しとさせていただきます。各店なくなり次第終了となるのでご注意を。
また、ラゲッジタグやポリキャンバストートバッグなど旅やレジャーのおともにぴったりなオリジナルグッズを展開。
「ポケモンオリジナル耐熱ガラスマグカップ」や「ポケモンオリジナルウッドキャップ・ステンレスボトル」のほか、ロンT やラゲッジタグ、トートバッグなどもラインナップ。
プロント・エプロントのお店でしか買えないアイテムなので、お見逃しなく。
フォトスポットとしても注目のポケモン装飾の店舗は、今年はエリアを拡大して、東京・埼玉・千葉・愛知・大阪・福岡・北海道の7店舗で展開されるので、お楽しみに！
さらにスペシャルメニューの登場を記念して、プロント公式X（旧Twitter）では素敵な賞品が当たる「フォロー＆リポスト（リツイート）キャンペーン」も実施される。プロント公式X（旧Twitter）（@PRONTO_pr）をフォローし対象のポストをリポスト（リツイート）してご参加いただける。
キャンペーンは第1弾、第2弾と2回に分けて開催。
第1弾は10月1日（水）〜10月14日（火）の期間で開催、抽選で「ポケモンオリジナルクリアカードコンプリートセット（10名様）」、もしくは「ポケモンオリジナルポリキャンバストートバッグ＋ラゲッジタグセット（5名様）」がプレゼントされる。
第2弾は10月31日（金）〜11月13 日（木）の期間で開催、「ポケモンオリジナルアクリルキーホルダーコンプリートセット（10名様）」もしくは「ポケモンオリジナルロングスリーブＴシャツ（Mサイズ）（5名様）」がプレゼントされる。
スペシャルメニューとあわせて、キャンペーンもチェックしてみてはいかがだろう。
（C）2025 Pokémon（C）1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。