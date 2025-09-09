”口から食べる”ことはなぜいいのか？　口腔ケアの第一人者が語る、食べることで起こるからだの変化

口腔ケアの第一人者・菊谷武氏。豊富な診療経験をふまえ、認知症や寝たきりの予防にも役立つ「正しい口腔ケア」を、イラストと図解でやさしく解説した著書『最新版 図解 介護のための口腔ケア』より、「口から食べることの重要性」や「食べる機能の評価の仕方」から「口腔ケアの方法」「口腔機能向上トレーニング」まで、介護現場で働く人はもちろん、在宅で介護をしているご家族にも、だれも教えてくれないような、すぐに役立つ情報を紹介します。

嚙んで食べるとなぜいいのか？

食べものを口に入れ、よく嚙んで、ゴックンと飲みこむ―「口から食べる」ことの重要性が、最近改めて見直されています。たとえば、食べる楽しみは生きる楽しみでもあります。実際、ふだんは鼻からのチューブで栄養をとっている人が、プリンを一口食べただけで、表情が出て元気になるといったことが、介護の現場で起こっています。

生理学的にみても、嚙んで食べることで五感が刺激されたり、脳全体が活性化することがわかっています。口から食べると、唾液の分泌も促されます。また、ガムを嚙んでから栄養剤を飲んだときと、ただ栄養剤を飲んだときとで、胃の動きを比べてみたところ、嚙んでから飲んだ方が消化液がたくさん出て、胃の活動は活発になっていることがわかっています。つまり、嚙むという行為には、食べるためのスイッチを入れる役割もあるのです。

口から食べることは、もっとも自然でからだの生理にかなった栄養補給法であり、よく嚙むための歯、ゴックンと飲みこむための舌やのどなど、口の健康を保つことは、からだを活性化し、全身の健康を保つことにもつながるといえるでしょう。

口から食べることで起こるからだの変化

口から食べることで、からだの中では様々な変化が起こります。

■脳が活性化する

嚙む（咀嚼）・飲みこむ（嚥下）ことによって生じる感覚刺激は、大脳の感覚野に伝えられる。

一方、咀嚼や嚥下の際には、大脳の運動野から食べるための筋肉に対して命令が出される。さらに、五感の刺激は脳のそれぞれの中枢へ伝えられ、脳全体が活性化する。

■唾液が出る

唾液には消化だけでなく、抗菌（細菌の増殖をおさえる）や自浄（汚れを洗い流す）、緩衝（口の中のpHを一定に保つ）などの作用がある。

■五感が刺激される

食べものを見て匂いをかいだり、口に入れて嚙んで味わうことにより唾液の分泌が促される食べものを目で見る（視覚）、食事を用意している音を聞く（聴覚）、おいしそうな匂いをかぐ（嗅覚）、手でつかむ（触覚）、味わう（味覚）など、口から食べることで五感が刺激され、意識がしっかりしてくる。

■内臓が目覚める

五感の刺激は胃や腸にも伝わり、胃は胃液を出す準備を始め、肝臓や膵臓も活動を開始、腸全体が蠕動運動を起こす。実際に食べものが入ってきたときには、内臓はすでに消化吸収の準備ができている状態に。

口から食べることだけにこだわらない

食事の理想は「ふつうの食事を口から食べる」こと。ただし、体重60キロの大人が活動するために必要なエネルギー量は、1日約1800キロカロリーにものぼります。食事のカタチ（形態）が本人の食べる能力を超えている場合は、食べきれずに栄養不足になったり、誤嚥や窒息を起こしやすくなるので、注意が必要です。

そこで提案したいのが、「経口かチューブや点滴か」ではなく「経口もチューブや点滴も」と発想を切り替えて、経口栄養と経管経腸栄養や静脈栄養それぞれのいいところをとり入れる方法です。

食べる能力が落ちている人でも、「食べる楽しみ」と「栄養補給」を両立することは十分可能です。

■ケース1 経口栄養（口から食べる）

栄養補助食品をとり入れる

口から食べること（経口）はできるものの、嚙む・飲みこむ（嚥下）機能が落ちているAさん。ペースト食やゼリー寄せにしても、食べきれずに残すことがしばしばです。また、以前より食べるのに時間がかかるようになり、誤嚥の心配も出てきました。

そこで、高タンパク・高エネルギーに調整された栄養補助食品を、食事の一部にとり入れることに。少量で高栄養がとれるうえ、食事全体の量が減ったため残さず食べられるようになり、誤嚥のリスクも低くなりました。

■ケース2 経管経腸栄養＋一部経口栄養

栄養はチューブから、楽しみは口から

脳血管障害の後遺症で、舌や頰の動きが悪いBさん。当初はすべて鼻腔栄養にしていましたが、「1日1回ゼリーを3口」から始めて、今では毎食ムースのカップ1個を口から食べるまでに。

嚥下機能が残っている人では、「栄養補給は経管経腸栄養でカバーし、楽しみとして口から食べる」という選択肢もあります。口から食べる量は嚥下機能に応じて判断しますが、姿勢の工夫や口の体操をしながら段階的に増やし、ついには全量口から食べられるようになった人も。

