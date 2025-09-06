『キミとアイドルプリキュア♪』第31話 アイドルプリキュアのセンターは誰！？
2月2日（日）よりABCテレビ ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始のプリキュアシリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』、第31話のあらすじと場面カットが公開された。
モチーフは『アイドル』。テーマは『 ”キミ” がいるから輝ける、強くなれる！』。
歌うことが大好きな咲良うたが出会ったのは、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】。
歌って踊ってファンサして、プリキュアシリーズで最もキラッキランランに輝く『キミとアイドルプリキュア♪』がデビュー。私と ”キミ” のステージが、いま幕を開ける。
第31話は9月7日（日）朝8時30分より放送。あらすじと先行場面カットはこちら！
＜第31話「アイドルプリキュアのセンター！？」＞
キュアチューブにアップされた5人のステージが評判となり、テレビや雑誌でもアイドルプリキュアの話題でもちきりとなる中、こころ（声：高森奈津美）ができあがったファンクラブ会員証の「ハコ推しバージョン」をみんなに披露する。それを見たメロロン（声：花井美春）は、どうしていつもキュアアイドルが真ん中なのか？ と聞くが、うた（声：松岡美里）は3人の頃からずっと自分が真ん中だったことに気づいていなかった。そのやりとりを見たこころは「センター争い、しますか？」と問いかける。
こころから「誰もが認めるセンターであることがいちばん大事」と聞き、キュアウインク（声：高橋ミナミ）やキュアキュンキュン、他のメンバーがセンターになったら、と想像しながら考えたうたは、次の日、学校でみんなに「誰がセンターがいいか」というアンケートを取り始める。それからしばらくが経ち、テレビに出ることになったアイドルプリキュアだったが、出演中、センターに立ったのは――
＞＞＞第31話の先行場面カットをすべて見る（写真4点）
※「高橋ミナミ」の「高」は「はしごたか」が正しい表記。
（C）ABC-A・東映アニメーション
