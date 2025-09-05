ドン・キホーテ「偏愛めし」シリーズに秋の新商品登場 欲望に浸れるサンドが爆誕
ディスカウントストア『ドン・キホーテ』が展開する「偏愛めし」シリーズから、新たに9月に発売された商品と人気商品を紹介する。
【写真】マヨ好き歓喜！『白すぎるテリヤキチキン弁当』
同シリーズは、「みんなの75点より、誰かの120点。」をコンセプトに、誰かの“好き”にとことん振り切ったおいしさを追求している、弁当・惣菜ブランド。「本当においしいの？」とちょっと疑ってしまうような、偏った愛が詰まった商品をそろえている。アメリカンドッグが大好きな開発者が仕事帰りにコンビニへ寄り、車の中で、「アメリカンドッグ、おにぎり、アメリカンドッグ…」と交互に食べていたことから生まれた商品『アメリカンドッグのココだけ弁当』は話題を呼んだ。ほかにも『フライドチキンの皮だけ弁当』や『あんだく溺れ天津飯』など、インパクト大な商品がずらり。
■新商品一覧
『白すぎるテリヤキチキン弁当』
発売日：9月1日
値段：538円
一部店舗で既に販売されている『白すぎる豚の生姜焼き丼』に続き、マヨ好きに捧げる最新作が完成。テリヤキチキンだけではなく、ご飯にも惜しみなくマヨネーズをかけた背徳感たっぷりのご褒美弁当。
【開発背景（担当者コメント）】
テリヤキチキンを最高の状態で食べるにはマヨネーズは欠かせない！という、そんな熱狂的なマヨ好きさんのために、チキンの上にマヨネーズをたっぷりとかけてしまいました。マヨネーズがたっぷりかかったテリヤキチキンの横には、ご飯があります。テリヤキチキンのタレと、タレに混ざったマヨネーズでご飯を食べると考えただけで、最高のご褒美になります。
『コンポタ染みっ染みサンド』
発売日：9月1日
値段：322円
コーンポタージュにパンを浸す食べ方が大好き！という人に朗報。“浸したい”欲望にドンキが応えた。周りを気にせず、コンポタに浸る…そんな夢のような商品。こんがり焼いたトーストでサンドすることで温めてもおいしくなる。
【開発背景（担当者コメント）】
「コーンポタージュにトーストを浸す食べ方が大好きだけど、家でしかできない…」「お行儀が悪く見えそうで、人前ではやりづらい…」という意見が。「コンポタを浸して食べる」を【正】として、外でも気軽に楽しめる切り口を偏愛化。ひったひたにコンポタが染み込んだトーストを いつでもどこでも気軽にお楽しみいただけます。スナック菓子のコンポタ味が大好きで目がない方にも、是非お試しいただきたい一品です！
■発売中
『半熟ゆで卵まるごと2.5個サンド』
値段：430円
昨年4月から販売していて、揺るがない人気を誇る。昨今の物価高に加え、鳥インフルエンザなどでの供給量減少に伴う価格高騰の中、手ごろな金額で、ゆで卵をまるごと2.5個も使ってこの値段で提供するのはドンキだからこそ。断面だけではなく、しっかり端まで入っているのがポイント。そして、マヨネーズにもソースにも卵を配合している。まさに、どこまでも卵を愛した卵好きにはたまらないサンド。
『きくらげ中華丼』
嫌う人はいないぐらいみんなが好きなきくらげ。なのにいつも優先順位をつけて食べられるのはエビか卵ばかり。好かれているのに気にしてもらえない。そんなきくらげが可哀想と心を痛めた担当者が、きくらげのためだけに作ったのがこの中華丼。発売後、消費者から寄せられたマジボイスにて「あんの味にもうひと工夫欲しい…」「途中で飽きる…」という多数の声を受け、今年6月にきくらげ専用の中華あんに変更。主役のきくらげを最後までおいしく食べられるように、「あん」と「白飯」のバランスを見直した。
『ころもが主役のチキンカツ弁当』
昨年2月から発売され、長く愛され続けているこの商品。カツの常識「サクサク！」をあえて捨てた、まさに偏愛の極み。開発担当者が愛してやまない駄菓子屋のしっとりとした薄いカツを再現するため、何度も何度も試作を重ねた。
※価格は全て税込
