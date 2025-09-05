パイレーツとのカード最終戦

【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間5日・ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・指名打者」で出場する。今季サイ・ヤング賞候補のポール・スキーンズ投手との対戦に注目が集まる。

大谷は前日3日（同4日）の試合に先発登板の予定も、体調不良の影響で回避。それでも指名打者として出場し、2安打をマークした。

3連敗は避けたいドジャースの前には、今季ナ・リーグのサイ・ヤング賞候補筆頭の怪物スキーンズが先発。2年目の今季は28試合に出場して9勝9敗、リーグ1位の防御率2.05をマークしている。大谷に47号が飛び出せば、2試合ぶりとなる。

大谷は初対戦時に本塁打を放つなど、これまで3試合で対戦。9打数2安打で打率.222となっている。

ドジャースはスネルが先発。前回の本拠地ダイヤモンドバックス戦では5回1/3を投げて3失点。今季3敗目（3勝）を喫していた。打線は「5番・左翼」にコンフォートが入り、キム・ヘソンが「7番・二塁」で復帰後初スタメン。前日右手を負傷したスミスはベンチスタートとなり、ラッシングがマスクを被る。（Full-Count編集部）