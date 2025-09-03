『ブスに花束を。』第10話 花に嫉妬するすみれ
2025年7月4日（金）からTOKYO MX、MBS、BS日テレにて順次放送中のTVアニメ『ブスに花束を。』。第10話のあらすじと先行場面カットが公開された。
2016年4月〜2022年9月まで『ヤングエース』（KADOKAWA刊）にて連載されていた作楽ロク先生の漫画が原作で、2025年7月から放送開始となるTVアニメ『ブスに花束を。』。
本作品の主人公は、自分の容姿に自信がない非モテな女子高校生・田端花。少女漫画のような恋愛に憧れつつも、ネガティブ思考全開な花は、いつも教室の片隅でひっそりと過ごしていた。そんな彼女の高校生活は、早朝の教室でスクールカースト最上位のイケメン・上野陽介に ”恥ずかしい姿” を目撃されたことで変化が！ 教室での一件をきっかけに陽介やクラスメイトたちと交流することになり、花の周囲は次第に賑やかに！ さらに、花と陽介に恋の予感！？ ……というストーリーになっており、花と陽介を中心にギャグのちギャグ、たまに胸キュン！ をお届けする新型スクールラブコメディだ。
＜第10話「あまくてからい、暴風域」あらすじ＞
夏祭りを機に花のことを異性として強く意識し始めた陽介。そんな彼の変化に気が付いたすみれは、自身も花のような ”良い子” になり、陽介へのアピールを試みる。だが、すみれの行動は、花ばかり意識している陽介の目に留まらず、作戦は失敗。ショックを受けたすみれは、嫉妬心から花に八つ当たりをしてしまう。直後、花に対する発言を後悔するもどうして良いのか分からないすみれ……。そんな彼女のもとに鉄男が現れて！？
