徳島市応神町で、普通では考えられない場所に実った果物が見つかりました。



その姿はまさに「ド根性」。



四国放送の「けんみんBOX」からです。



（撮影をした・野口美佳さん）

「近所を散歩していたら、目の高さぐらいにフェンスから飛び出している、何これと思った」



徳島市応神町で、先週撮影されたスイカの写真。



よく見ると、なんとフェンスに食い込んでしまっています。



どうして、こんな姿になってしまったんでしょうか？





（撮影をした・野口美佳さん）「どこから蔦が伸びて、生えているかわからなかったが」「スイカの本体だけが、フェンスの網目からがっちり飛び出している感じ」「これは一体どうしたのだろうと、本当に驚いた」その姿、まさに「ど根性スイカ」。その後が気になった野口さん、9月2日も通りかかったところ。（撮影をした・野口美佳さん）「1週間たったのに、まだあるんだって」「先週見た時よりちょっと茶色くなっているので、これはもしかしてこのスイカ今食べごろ！？と思った」「これからまだまだ大きくなるかもしれないので、今後も見守りたい」フェンスの網目をかいくぐり、たくましく実った「ど根性スイカ」世の中、丸くなるばかりが能じゃないですね。