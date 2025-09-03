JRT四国放送

写真拡大

徳島市応神町で、普通では考えられない場所に実った果物が見つかりました。

その姿はまさに「ド根性」。

四国放送の「けんみんBOX」からです。

（撮影をした・野口美佳さん）
「近所を散歩していたら、目の高さぐらいにフェンスから飛び出している、何これと思った」

徳島市応神町で、先週撮影されたスイカの写真。

よく見ると、なんとフェンスに食い込んでしまっています。

どうして、こんな姿になってしまったんでしょうか？

（撮影をした・野口美佳さん）
「どこから蔦が伸びて、生えているかわからなかったが」
「スイカの本体だけが、フェンスの網目からがっちり飛び出している感じ」
「これは一体どうしたのだろうと、本当に驚いた」

その姿、まさに「ど根性スイカ」。

その後が気になった野口さん、9月2日も通りかかったところ。

（撮影をした・野口美佳さん）
「1週間たったのに、まだあるんだって」
「先週見た時よりちょっと茶色くなっているので、これはもしかしてこのスイカ今食べごろ！？と思った」
「これからまだまだ大きくなるかもしれないので、今後も見守りたい」

フェンスの網目をかいくぐり、たくましく実った「ど根性スイカ」

世の中、丸くなるばかりが能じゃないですね。