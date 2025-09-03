なぜこんなところに？ 奇跡のド根性「〇〇〇」【徳島】
徳島市応神町で、普通では考えられない場所に実った果物が見つかりました。
その姿はまさに「ド根性」。
四国放送の「けんみんBOX」からです。
（撮影をした・野口美佳さん）
「近所を散歩していたら、目の高さぐらいにフェンスから飛び出している、何これと思った」
徳島市応神町で、先週撮影されたスイカの写真。
よく見ると、なんとフェンスに食い込んでしまっています。
どうして、こんな姿になってしまったんでしょうか？
「どこから蔦が伸びて、生えているかわからなかったが」
「スイカの本体だけが、フェンスの網目からがっちり飛び出している感じ」
「これは一体どうしたのだろうと、本当に驚いた」
その姿、まさに「ど根性スイカ」。
その後が気になった野口さん、9月2日も通りかかったところ。
（撮影をした・野口美佳さん）
「1週間たったのに、まだあるんだって」
「先週見た時よりちょっと茶色くなっているので、これはもしかしてこのスイカ今食べごろ！？と思った」
「これからまだまだ大きくなるかもしれないので、今後も見守りたい」
フェンスの網目をかいくぐり、たくましく実った「ど根性スイカ」
世の中、丸くなるばかりが能じゃないですね。