大谷翔平の“爆速弾”にファン「さすがですっ！」

【MLB】パイレーツ 9ー7 ドジャース（日本時間3日・ピッツバーグ）

“爆速”の打球に衝撃の事実が判明し、ファンも大盛り上がりとなっている。ドジャースの大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・指名打者」で出場し、第2打席で7試合ぶりとなる46号を放った。ドジャース移籍後通算100号のメモリアルアーチとなった。自己最速となる120マイル（193.1キロ）の弾丸ライナーだった。

ドジャース移籍後、わずか2年での100本塁打にファンは「もはや人間離れレベル」「2年で100号は普通におかしいんよ」「よく打つなあ、って思ったけど考えてみたらまだ2年目じゃん」「294試合で100号到達はドジャース最速だとか」「さすがですっ！」などの声を上げていた。

また、さらに驚きなのが193キロの強烈なライナーがあっという間に右翼フェンスを越えたこと。飛距離は373フィート（約113.69メートル）、角度23度で、打球速度はスタットキャストが導入された2015年以降で球団最速だった。

衝撃打球を目撃したファンは「当たったらお客さん、怪我しそう」「ものすごい」「また快挙」「本塁打王へ猛追開始」「おめ谷！」など、驚きを隠せないでいた。（Full-Count編集部）