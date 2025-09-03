今回SNSで注目されたのは、とある黒猫ちゃんの写真。普段はとても可愛いのに、投稿主さんの娘さんが送ってくるのは毎回ちょっと残念な表情なのだとか。

投稿はThreadsにて、6万回以上表示。いいね数は6000件を超えたそうです。Threadsユーザーたちからは、「ブスでも可愛いから無問題」「別の生き物ｗ」などのコメントがたくさん寄せられていました。

【写真：普段はとっても可愛い黒猫→『娘が撮る』と……】

普段は可愛いんですよ？でも…

今回、Threadsに投稿したのは「根本 尚美」さん。投稿主さんの愛猫は、つややかな毛並みと大きな瞳がチャームポイントの黒猫ちゃん。普段はとっても愛らしいようで、家族のアイドル的存在みたいです。

しかし、娘さんがスマホで撮影すると、なぜか普段の可愛さが伝わらず…。変顔のような表情ばかりが残ってしまうのだとか。今回の投稿では、体をびよーんと伸ばして油断し、光の角度で白目みたいになってしまった写真がアップされていました。

投稿主さん曰く、いつも思わず笑ってしまうショットが送られてくるようです。普段は可愛いのに…こんなにおもしろ可愛い変顔ができるなんて、ギャップ萌えしてしまいそうですね。

ちょっぴりブス顔になった黒猫ちゃんにSNS民も爆笑

可愛いブス顔を披露してくれた黒猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「全ての力が抜けた状態なんでしょうか。起きている時と寝ている時のギャップにキュンです。」「爆笑！！一体どういう状況からこの写真が撮れるのか教えてください！」「伸ばした前脚がニャンとも言えないですね」などの声が多く寄せられていました。

どうやら多くの方が、黒猫ちゃんのブス顔を見て、笑いが込み上げてきたようですね。今後も娘さんが撮影する黒猫ちゃんのベストショットに期待です。

写真・動画提供：Threadsアカウント「根本 尚美」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。