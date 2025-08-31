【陰陽廻天 Re：バース】最終決戦、最新PV到着／タケルと安倍晴明がタッグを組む！！
『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズ制作のdavid productionによる初のオリジナルTVアニメーション『陰陽廻天 Re：バース』の最新PVが到着！ 時空爆走系ヤンキーによる、異世界バトルアクションの最終決戦が始まる。
7月2日よりフジテレビ「+Ultra」ほかにて放送開始した『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズ制作のdavid productionが手掛ける初のオリジナルTVアニメーション『陰陽廻天 Re：バース』。
本作は熱血ヤンキー高校生・タケルが、不慮の事故をきっかけに転移した「電祇平安京」で出会ったヒロイン・ツキミヤの命、そして「電祇平安京」の人々を救うべく、何度も振りかかる脅威に対して何度も立ち向かい続ける物語。
これまで並行世界のツキミヤや最強の陰陽師・安倍晴明らとの出会いを何度も経験し、過酷な運命に半ば打ちのめされながらも不屈の精神で抗うヤンキー主人公・タケルがたどり着く結末とは？ 予測不可能な物語に毎週驚きと期待の声が多く寄せられている。
この度、来週9月3日（水）放送・第10話以降のクライマックスに向けてPV第5弾が公開！
このPVでは、第9話で安倍晴明の身体を乗っ取り登場したツキミヤが再び電祇平安京を襲う衝撃的な様子が……！ そして、魂のタイマンを繰り広げたタケルと安倍晴明が ”人間の無限の可能性” すなわち固定されてしまった未来に抗うべく手を取る様子も。
2人は未来を勝ち取ることができるのか？ 今後の展開にもぜひご注目を！
さらに、8月31日（日）19：00からはニコニコ生放送にて第1話〜第9話までを振り返る【無料】上映会の実施も決定！ 怒涛の展開を繰り広げた本作をイッキ見する絶好の機会もお見逃しなく。
（C）作乃藤湖／「陰陽廻天 Re:バース」製作委員会
