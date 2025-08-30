【水曜どうでしょう】2026年で30周年！ 記念イヤーの卓上カレンダー＆どうてちょうは藩士必需品
2026年10月で番組開始から30周年を迎える『水曜どうでしょう』。2026年卓上カレンダー＆手帳が、9月1日（月）より予約受け付けを開始。12月1日（月）の発売となる。
2026年の卓上カレンダーとどうてちょうをチェック！
番組開始30周年を記念して、今回の卓上カレンダー（通称『卓上君』）は番組30年の歴史を振り返るデザイン。
1996年10月に放送された第1回「サイコロ1」から始まり、各月をめくるごとにどうでしょうの歴史が進んでゆく。
当時の出来事に思いを馳せながら楽しめる仕様だ。
カレンダーの裏側は、「旅に出てます」「すぐ戻ります」など、インフォメーションカードとして使えるのでとっても便利。もちろん恒例のスケジュールシールも付いている。
そして今回の水曜どうてちょうカバーはスペシャルバージョン。高級感があり、柔らかな手触りの黒の合皮に、表側は「How do you like wednesday？」の文字、裏側には「水曜どうでしょう」のロゴが赤で箔押しされている。
オープニングでおなじみの「福助」や「onちゃん」などがさりげなくエンボス加工で入っているのもポイント。サイズもこれまでのカバーから一回り大きくなり、「どうてちょう」はもちろんのこと、A6サイズの一般的な文庫本も入る仕様にバージョンアップ。
便利なしおり紐には、番組の中でも度々登場する「カチッ」のチャームが付いている。
また、毎年恒例の「水曜どうてちょう リフィル」が今年も登場。今回のリフィルは番組30年の歴史を振り返るデザインだ。
中身は月間カレンダー、2週間単位の週間カレンダーに分かれていて、機能性も充実。貼るだけで予定表が作れるスケジュールシールも付いている。
さらに読み物としても楽しめる「おまけのページ」、「放送リスト」など盛りだくさん。
記念イヤーとなる2026年、30年の思い出を振り返りながら、卓上くんやどうてちょうで楽しく過ごそう。
（C）HTB
