¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù1173ÏÃ¡¢Ëè½µ·è¤Þ¤Ã¤¿ÍËÆü¤Ë¸½¤ì¤ë¥ª¥Ð¥±
¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î1173ÏÃ¡Ö¥ª¥Ð¥±¤¬½Ð¤¿¡ª¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ï¡¢ÀÄ»³¹ä¾»¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤Î¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¡£
¹â¹»À¸ÃµÄå¡¦¹©Æ£¿·°ì¤Ï¡¢Ææ¤ÎÁÈ¿¥¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌôÊª¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤«¤±¤ë¡£Ì¿¤Ï¼è¤êÎ±¤á¤¿¤¬»Ò¶¡¤Î»Ñ¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿·°ì¤Ï¡¢ÀµÂÎ¤ò±£¤·¤Æ¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢ÍÄÆëÀ÷¤ÎÌÓÍøÍö¡¢¤½¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ëÃµÄå¡¦ÌÓÍø¾®¸ÞÏº¡¢¾¯Ç¯ÃµÄåÃÄ¤¿¤Á¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤ÊÆñ»ö·ï¤ËÄ©¤à¡£
1173ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡ã1173ÏÃ¡Ö¥ª¥Ð¥±¤¬½Ð¤¿¡ª¡×¡ä
¸÷É§¡¢ÊâÈþ¡¢¸µÂÀ¤Ï¸þ¤«¤¤¤Î¥Ó¥ë¤Î²°¾å¤Ë¥ª¥Ð¥±¤òÌÜ·â¡ª¡¡¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿´ÖµÜ¤Þ¤ß¤«¤é¡Ö¤ª¼êÅÁ¤¤Àè¤Ç¥ª¥Ð¥±¤ò¸«¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¿¿Áê¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÌÜ·â¸½¾ì¤Ç¤¢¤ë¤Þ¤ß¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤Àè¡¦¶âß·¤â¤È»Ò¤Î²È¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤Þ¤ßÛ©¤¯¡¢¥ª¥Ð¥±¤ÏËè½µ·è¤Þ¤Ã¤¿ÍËÆü¤Ë¸½¤ì¡¢¥ª¥Ð¥±¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÌµ¸ÀÅÅÏÃ¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¤µ¤é¤ËÃµÄåÃÄ¤¬µ¢Âð¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÌðÀè¡¢¤â¤È»Ò¤Î²È¤Î¸¼´ØÁ°¤ËÌµ¿ô¤ÎÂÀ×¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¥³¥Ê¥ó¤È³¥¸¶¤â¹çÎ®¤·¡¢¾¯Ç¯ÃµÄåÃÄ¤Ï¥ª¥Ð¥±¤ÎÀµÂÎ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡©
¡ä¡ä¡ä¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù1173ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê²èÁü5ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡ËÀÄ»³¹ä¾»¡¿¾®³Ø´Û¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦TMS 1996
