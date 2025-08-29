ZÀ¤ÂåºÎÍÑ¡¦°éÀ®¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¡¡¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤¬¥ー¥ïー¥É¡¡¹Ö»Õ¤Ïµí·¦·Ã¤µ¤ó¡¡ÂçÊ¬
¤³¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢1990Ç¯ÂåÈ¾¤Ð°Ê¹ß¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖZÀ¤Âå¡×¤ÎºÎÍÑÎÏ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¸©¤¬³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤É¤ª¤è¤½130¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÁð¿©·Ï¡×¤ä¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¡×¤Ê¤É¤ÎÎ®¹Ô¸ì¤òÀ¤¤Ë¹¤á¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Îµí·¦·Ã¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£µí·¦¤µ¤ó¤Ï¡ÖZÀ¤Âå¤Ï¼Ò²ñ¹×¸¥Íßµá¤¬¶¯¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö´ë¶È¤Ï¼«¼Ò¤Î³èÆ°¤¬ÃÏ°è¤ä´Ä¶¤Ë¤É¤¦ÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¼¨¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êµí·¦·Ã¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Î¶ÈÀÓ¤ò¾å¤²¤Þ¤¹¤è¡¢¤È¤¤¤¦Àë¸À¤è¤ê¤â¡¢ÃÏµå¤ä¼Ò²ñ¤ò¤É¤¦¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤³¤ì¤¬¼Â¤ÏZÀ¤Âå¤ÎÀ¸¤Êý¤È¤â¤«¤Ê¤ê»÷¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¤Þ¤¿¡¢ZÀ¤Âå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥êー¥ÀーÁü¤È¤·¤Æ¡¢µí·¦¤µ¤ó¤Ï°ì½ï¤ËÁö¤Ã¤Æ¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ëµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£