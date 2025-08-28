【ふたりソロキャンプ】キャンプ飯にチルいカットも！ 阿座上洋平のソロキャンプに密着
7月10日（木）よりTOKYO MXほかにて放送がスタートするTVアニメ『ふたりソロキャンプ』。滝川彰人役を演じる声優・阿座上洋平のソロキャンプに密着した特番『阿座上洋平のひとりキャンプ』がYouTubeにて公開された。
『ふたりソロキャンプ』は、独りを愛する孤高のソロキャンパー樹乃倉厳、34歳と、超初心者キャンパーで20歳の草野雫がキャンプ場で出会い、雫に強引に押し切られる形で、ふたりでソロキャンプをすることになる物語。
このたび、特番『阿座上洋平のひとりキャンプ』が8月28日（木）24：30より、YouTubeにて公開中。
番組では、キャンプが趣味の阿座上が完全貸切のプライベートキャンプ場で「ひとりキャンプ」を楽しんでいる様子を紹介。アニメ本編に登場する野菜巻き串やタンドリーチキンなどのキャンプ飯を、独自のポイントを交えて解説しながら作っていく。また、タープの下でチェアに座ってくつろぐ ”チルい” カットも。キャンプ好きとして彰人役を演じることへの思いも語り、作品およびキャンプ自体の魅力を紐解いていく。
また第8話「喝！道具は正しく使え」は今夜・8月28日（木） 24：30よりTOKYO MXほかにて放送される。
本編も特番も両方お楽しみを。
＜第8話 喝！道具は正しく使え あらすじ＞
久しぶりのふたりソロキャンプ。雫は新しく買ったザックを背負って現地に入るが、厳から「なってな〜い！」といきなりダメ出しを食らう。そこから、師匠・厳のレクチャーが始まる。正しいショルダーベルトの締め方、リフトストラップの調整、荷物の詰め方＝ ”パッキング” を教えていく。雫は、そんな厳とのキャンプを楽しみつつ、夜は得意の料理で、辛うま中華を振る舞う。
（C）出端祐大・講談社／「ふたりソロキャンプ」製作委員会
