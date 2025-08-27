ウルトラマンとバルタン星人がドジャース始球式に登場！ 背負い投げも決める！
2025年8月26日（現地時間）、ロサンゼルス・ドジャースのホームスタジアムであるドジャースタジアムにて、始球式および関連イベントにウルトラマンとバルタン星人が登場した。
＞＞＞ドジャースタジアムでのウルトラマンとバルタン星人をチェック！（写真9点）
この日行われたドジャース対レッズの試合開始前に、センターフィールドプラザで行われた写真撮影会では、ウルトラマンとバルタン星人が、ドジャースファンや訪れた観客との交流を楽しみながら撮影。ウルトラマンとバルタン星人との交流や撮影を求めて、ドジャースファンや観客が長い列を作った。
また始球式では、ウルトラマンと円谷フィールズホールディングス代表取締役社長グループCEOの山本英俊がマウンドに向かうと思いきや、そこにバルタン星人が乱入。「あわや大乱闘か」と思われたところ、ウルトラマンが登場！ ウルトラマンによる背負い投げが炸裂した。
その後『ウルトラマン』オープニング曲『ウルトラマンの歌』がスタジアムに響く中、山本がマウンド上から大きくふりかぶり投球。観客からは大きな拍手が沸き起こった。
試合中には、観客がウルトラマンのポーズで試合を盛り上げるファンカムイベントが開催。子どもたちやドジャースファンは、スペシウム光線や拳をつきあげるポーズなど思い思いのポーズをとり、試合の合間を楽しんでいた。
来年シリーズ60周年をむかえるウルトラマンが、世界的な人気を誇るメジャーリーグの舞台に立つことは、スポーツとポップカルチャーが国境や世代を超えてファンをつなぐ、新たな一歩。
今後も海外でのウルトラマンシリーズの展開に期待したい。
（C）Los Angeles Dodgers 2025 TM/（C）2025 MLB
（C）円谷プロ
＞＞＞ドジャースタジアムでのウルトラマンとバルタン星人をチェック！（写真9点）
この日行われたドジャース対レッズの試合開始前に、センターフィールドプラザで行われた写真撮影会では、ウルトラマンとバルタン星人が、ドジャースファンや訪れた観客との交流を楽しみながら撮影。ウルトラマンとバルタン星人との交流や撮影を求めて、ドジャースファンや観客が長い列を作った。
その後『ウルトラマン』オープニング曲『ウルトラマンの歌』がスタジアムに響く中、山本がマウンド上から大きくふりかぶり投球。観客からは大きな拍手が沸き起こった。
試合中には、観客がウルトラマンのポーズで試合を盛り上げるファンカムイベントが開催。子どもたちやドジャースファンは、スペシウム光線や拳をつきあげるポーズなど思い思いのポーズをとり、試合の合間を楽しんでいた。
来年シリーズ60周年をむかえるウルトラマンが、世界的な人気を誇るメジャーリーグの舞台に立つことは、スポーツとポップカルチャーが国境や世代を超えてファンをつなぐ、新たな一歩。
今後も海外でのウルトラマンシリーズの展開に期待したい。
（C）Los Angeles Dodgers 2025 TM/（C）2025 MLB
（C）円谷プロ