¡Ú¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¡Û¡Ö¥±¡¼¥Íî¤È¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×°¥½¥Éº¤¦»Ñ¤â²Ä°¦¤¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È
¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¡×¤Î²Ä°¦¤¤Î©ÂÎ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÀÚ¤Ê¤¤¡¢·òµ¤¤Ç²Ä°¦¤¤¡Ö¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡ù¸«¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¤¤ÆÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡Ö¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¡×¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡Ø¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¡Ù¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¡Ö²Ä°¥ÁÛ¤Ë!¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¤¦¤µ¤®¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£
¤¦¤ë¤¦¤ë¤ÎÆ·¤È¡¢¤É¤³¤«Êó¤ï¤ì¤Ê¤¤°¥½¥Éº¤¦»Ñ¤¬¡ÖÉÔØâ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¥¿¥ó¥¯¥é¥Ö¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤® ¤¿¤Ù¤â¤Î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¡£
¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ç¡¢²Ä°¦¤¤¥Ý¡¼¥º¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÀÚ¤Ê¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â·òµ¤¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ë»Ñ¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®¤µ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Â¤·Á¤ÏÉ¬¸«¡ª
Á´¼ï¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥óÉÕ¤¤Ç¡¢¥«¥Ð¥ó¤ä¥Ý¡¼¥Á¤ËÉÕ¤±¤Æ¤É¤³¤Ø¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥Ñ¥¹¥¿¡×¡Ö¥¢¥¤¥¹¡×¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ö¥±¡¼¥¡×¡Ö¥Ô¥¶¡×¡ÖÂÎ½Å·×¡×¤Î6¼ïÎà¡£
¡Ö¤¢¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤ï¤ºÀ¼¤Ë½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¡Ö¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¡×¤Î ¡ÉÉÔØâ¤«¤ï¤¤¤¤¡É »Ñ¤ò°¦¤Ç¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Í¡£
¡ÊC¡ËKAWAISOUNI!
