【おぱんちゅうさぎ】日焼けしたおぱんちゅうさぎもいっしょの「食べマスモッチ」
『おぱんちゅうさぎ』の食べマスモッチ第2弾がやってきた！ 今度のお菓子は、夏らしい日焼けおぱんちゅうさぎとのセットです。
☆何とも言えない表情が魅力の「食べマスモッチ おぱんちゅうさぎ 2025」をチェック！（写真4点）＞＞＞
『おぱんちゅうさぎ』はイラストレーターの「可哀想に!」が手掛けるピンクのうさぎのキャラクター。
うるうるの瞳と、どこか報われない哀愁漂う姿が「不憫かわいい」と人気を博している。
このたび、「食べられるマスコット」の和菓子「食べマスモッチ」より、「食べマスモッチ おぱんちゅうさぎ 2025」が新登場。表情豊かな「おぱんちゅうさぎ」と夏らしい「日焼けおぱんちゅうさぎ」のアソートとなっている。
中身の餡は「おぱんちゅうさぎ」がいちごミルク味餡、「日焼けおぱんちゅうさぎ」がチョコレート味餡。
見ているだけで癒される表情と、もちもちぷにぷにの食感で、食べても眺めても心がほぐれる和菓子に仕上がっております！
おぱんちゅうさぎの表情は各4種類で、組み合わせは全16通り。
気になる表情のおぱんちゅうさぎを探してみてね。
全国のファミリーマート1万6300店舗（一部店舗を除く）のチルドスイーツコーナーにて2025年8月26日（火）よりお取り扱いスタート！
（C）KAWAISOUNI!
