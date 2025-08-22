「電子レンジでつくる食事はおいしくない…」そんな苦手意識がある人こそ、便利な調理器具として電子レンジを見直して欲しいと、料理研究家の小田真規子さんは話します。とくに、食事づくりが面倒になってきた60代以降の世代にはメリットいっぱい。成功のコツとおすすめレシピを教わりました。

レンチン料理は「1人分の食事づくり」にもオススメ

60代はライフスタイルの変わり目。世帯の人数が減ったり、これまでの仕事や生活時間が変わったり…家族のための食事の支度が不要になった人も。料理研究家の小田真規子さんは、こうした60代以降の少人数世帯こそ電子レンジを使った調理が向いていると話します。

【写真】レンチン料理がおいしく仕上がる器はコレ！

「自分のためだけにつくる食事というのは、かえっておっくうに感じるもの。そんな人に味方につけてほしいのが電子レンジです。温め直しだけに使っていた電子レンジを調理道具として見直してみると、食事づくりが気楽になります」（小田さん）

これまで25年あまりレンジ調理の研究を重ねてきた小田さん。「豚のショウガ焼き」や「鶏の照り焼き」「煮込みハンバーグ」など、今まで鍋やフライパンで人数分つくっていた料理や、「カレーライス」のような1人分ではつくりにくい普段のおかずも「レンチン」だけでつくれるレシピを多数提案してきました。

「火を使わないから安全だし、あと片付けもラク。もちろん、おいしさには妥協しません」と語る、レンチンレシピのなかから、60代以降の世代にとくにうれしい、タンパク質がしっかりとれるメインおかずを教わりました。

レンチン調理の成功のコツは「器選び」

レンチン調理の成功のポイントとしてまず守ってほしいのが、耐熱性の陶磁器の調理器具を使うこと。

レンチン調理では、電子レンジのマイクロ波が熱源。加熱中に使う器がマイクロ波によって温められ、調理器具の代わりになります。プラスチックの保存容器ではなく、電子レンジで使用できる陶磁器の器を使うことで、器自体も熱を持ち、フライパンや鍋のように、中に入った食材に直接熱を伝えます。

また、器には蓄熱性があるため、レンジから取り出したあとも余熱調理が可能に。調理したまま食卓に出せるので、洗いものが少なく、あと片付けもラク。

おすすめは直径22〜24cmの耐熱の浅型の皿と、16〜18cmのボウル。円形で縁に立ち上がりのある器は、箸やフォークで全体を混ぜやすいメリットもあります。

※ 金銀の彩色のある磁器、耐熱でないガラス製品、ホウロウやステンレスなど金属を使った器、木製品、漆器などは避け、「電子レンジ使用可能」と表記のあるものだけを使いましょう

余熱で火をとおしてしっとり！鶏胸肉の「蒸し鶏」

鶏胸肉は、そのままでも、サラダやチャーハンの具材にしてもおいしい「レンチン」蒸し鶏に。加熱のしすぎは身が縮んでパサつく原因に。加熱直後は、身にピンクの部分があっても大丈夫なので、ラップをかけ直して蒸らし、余熱で火をとおすとしっとりジューシーな食感になります。

●蒸し鶏（プレーン）

【材料（1人分）】

鶏胸肉 1枚（200g）

A［水大さじ2 砂糖小さじ1 塩小さじ1／2］



【下準備】

鶏肉は、室温に10分置いてからラップをかぶせる。厚みのある部分を中心に、こぶしで50回ほどたたいて繊維をほぐし、厚みを均等にする。

【つくり方】

（1） 直径16〜18cmの耐熱の浅型の皿に皮目を下にして鶏肉を広げてのせ、Aをかけて軽くもむ。ふんわりとラップをし、電子レンジ（600W）で3分30秒ほど加熱する。

（2） 上下を返し、新しいラップをきっちりかけ直して10分おき、余熱で火をとおす。

（3） 食べやすく切り、レタス、半分に切ったミニトマト、粒マスタード（各分量外）または好みのタレを添える。

※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります。火どおりに不安がある場合は、様子を見ながら少しずつ加熱してください

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください

※ 液体を電子レンジで加熱した場合、取り出して混ぜるときに、場合によって突然沸騰する可能性があります（突沸現象）。できるだけ口の広い容器に入れ、粗熱をとってから取り出すなどご注意ください